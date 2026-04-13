Todos los símbolos latinos del show de Karol G en Coachella

Karol G tuvo su primera presentación como headliner en Coachella 2026. En medio de tiempos de tensión política para los migrantes en Estados Unidos, la música latina brilló en uno de los escenarios más importantes del mundo.

“Soy Carolina Giraldo de Medellín Colombia y hoy soy la primera mujer latina en ser headliner de Coachella”, dijo Karol G en uno de los varios momentos en los que interactuó con el público durante su presentación.

Karol G interpretando “Mi Tierra” de Gloria Estefan en Coachella, en honor a su público y sus raíces latinas. pic.twitter.com/PmWnJRYTYu — Karol G Shows (@KarolGShows_) April 13, 2026

Todos los símbolos latinos del show de Karol G en Coachella

El espectáculo estuvo compuesto por cinco actos y una duración de casi dos horas. Comenzó con un tono tribal e interpretó canciones de su trayectoria musical como Latina Foreva, OKI DOKI, S91 o Amargura, entre muchas otras.

Además, contó con varios invitados especiales como Mariah Angeliq para cantar EL MAKINON y a Becky G para MAMII. Además, cedió a Wisin el escenario para que el legendario puertorriqueño interpretara un mini set completo de las canciones de reguetón que marcaron el rumbo del género.

También incluyó tonos más retros y tropicales al interpretar temas de su último álbum de estudio. Además, hizo un guiño a México al interpretar junto a un mariachi su tema Ese hombre es malo.

La intérprete de ‘Tusa’ incluyó fragmentos de canciones de otras leyendas latinas como ‘La Murga’, de Willie Colón, ‘Rompe’, de Daddy Yankee, e interpretó el tema ‘Mi tierra’, de Gloria Estefan, que aborda la nostalgia de abandonar el lugar en el que naciste.

Setlist de Karol G en Coachella 2026