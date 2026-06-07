¿Cancelada? The Last of Us pone en pausa el rodaje de la tercera temporada

A pesar de que The Last of Us es una de las series más exitosas de la plataforma de HBO Max, recientemente hay rumores de una posible cancelación de su tercera temporada, pues el rodaje habría sido puesto en pausa.

La serie esta basada en el videojuego homónimo sobre un mundo postapocalíptico donde Joel y Ellie deben sobrevivir no solo a aterradores zombies que mutan con el tiempo, sino a un entorno hostil donde se vuelve difícil confiar siquiera en las personas.

Joel, personaje de Pedro Pascal en The Last of Us. ı Foto: Especial

En su tercera temporada, The Last Of Us abordaría la historia de Abby (Kaitlyn Dever). Conoceríamos su perspectiva después de que ella haya asesinado a Joel (Pedro Pascal) y mientras Ellie (Bella Ramsey) busca vengarse de ella.

¿Cancelarán The Last Of Us?

Se ha confirmado que la producción de la serie de HBO Max se encuentra en hiatus desde el 1 de junio hasta el 28 del mismo mes, aunque las razones detrás de ello permanecen un misterio para el público en general.

Todo esto a través del directorio oficial de British Columbia que tiene a The Last of Us enlistada bajo el pseudónimo Calm Current y se filma en Vancouver desde el pasado 2 de marzo; se espera que la producción termine el 27 de noviembre.

Uno de los motivos de la suspensión de las labores de producción tiene que ver con el Mundial 2026, pues se celebrarán varios partidos en Canadá. De este modo, no parecen haber pruebas claras sobre una posible cancelación de la temporada.

🚨 Filmagens da 3ª temporada de The Last of Us foram temporariamente pausadas. pic.twitter.com/CQKMOTosYI — The Last of Us Brasil 🦋 (@TheLastOfUsBR) June 7, 2026

Se espera que la pausa esté considerada dentro del itinerario del proyecto y que no afecte el tiempo que tarde en llegar a HBO Max, al ser uno de los finales más esperados por los fans del gaming y el drama.

Cabe mencionar que de momento no se ha confirmado la fecha oficial de estreno de la tercera temporada, aunque se espera que pueda ver la luz aproximadamente en 2027.

“Sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria (…) Cada vez es más difícil de hacer, porque cada episodio se vuelve más grande, no quiero esperar cuatro años para terminar 17 episodios, o lo que sea", contó en su momento Neil Druckman, director de la historia.

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