¿Cuándo sale la tercera temporada de The Last of Us? Lo que sabemos de la serie de HBO MAX

Tercera temporada de The Last of Us.

La segunda temporada de The Last of Us nos dejó con momentos bastante intensos, tras la muerte de Joel, personaje de Pedro Pascal, uno de los momentos más impactantes para los fans de la franquicia de zombies.

Tras este punto de quiebre, Ellie, interpretada por Bella Ramsay, busca venganza por la muerte de su figura paterna, así como destruir a ‘Los Lobos’ de Abby Anderson. Ahora, nuestra protagonista de The Last of Us se encuentra sola y así terminó la segunda temporada del programa de HBO MAX.

Lo que se sabe de la tercera temporada de The Last of Us

Desde antes del estreno de la segunda temporada, se confirmó que habrá una tercera parte sobre la historia en la que los zombies no son el mayor riesgo de un mundo post apocalíptico.

“Sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria (…) Cada vez es más difícil de hacer, porque cada episodio se vuelve más grande, no quiero esperar cuatro años para terminar 17 episodios, o lo que sea", contó Neil Druckman, director de la historia.

También mencionó a Variety: “Ver cómo la serie cobra vida de forma tan hermosa y fiel ha sido un momento culminante en mi carrera, y estoy agradecido por el apoyo entusiasta y abrumador de los fans (…) Sabíamos que necesitamos dos temporadas para contar lo que pasa en la parte II”.

¿Fechas?

Hasta el momento, no hay una fecha clara para el estreno de la tercera temporada de la serie, en donde tendremos que ver el cierre de la historia de venganza de Ellie a Abby, un momento que es sumamente esperado por quienes jugaron el videojuego junto con los fans de la serie.

¿Qué pasará en la tercera temporada?

Si la serie sigue con la historia del videojuego, en los episodios de la próxima temporada, veríamos el viaje de Ellie al cuartel de Los Lobos para acabar con ellos.

En ese sentido habrán varias peleas entre los grupos y veremos como en un punto, incluso Ellie decide rendirse y prefiere regresar a formar una familia con Dina, pero la sed de venganza será más fuerte y la haría abandonar a la familia que tiene para conseguir su revancha.

Uno de los elementos que más llama la atención a los fans de The Last of Us es lo que hará la versión de Ellie en serie con Abby; si decidirá perdonarla y dejarla huir o por el contrario, se vengará de ella. Esto lo sabremos hasta que se estrene la tercera temporada.