Karol G regresa a México con su gira Viajando por el Mundo Tropitour 2026 ha generado una expectativa enorme entre sus seguidores. La artista colombiana, considerada una de las figuras más influyentes del reguetón, anunció dos fechas en el país: Ciudad de México y Monterrey.

La preventa y los precios de los boletos para bailar y cantar con La Bichota ya fueron revelados; en La Razón te contamos.

Karol G en México: ¿Cuándo empieza la preventa y cuáles son los precios de los boletos?

La preventa de boletos para los conciertos de Karol G en México comenzó el 29 de abril de 2026, a partir de las 2:00 pm (hora del centro del país), exclusiva para clientes Citibanamex a través del sitio web oficial de Ticketmaster. La venta general se abrirá el 30 de abril, tanto en línea como en puntos autorizados.

En cuanto a los precios, se han dado a conocer las tarifas oficiales para las distintas zonas de los recintos:

Precios CDMX-Estadio GNP Seguros

Pits: 12 mil 264 pesos mexicanos

General A: 4 mil 943 pesos mexicanos

General B: mil 848 pesos mexicanos

GNP: 4 mil 737, 6 mil 158, 8 mil 172, 5 mil 780 y 7 mil 224 pesos mexicanos

Verde B: 3 mil 331, 3 mil 997, 5 mil 270, 3 mil 932 y 4 mil 700 pesos mexicanos

Naranja B: 2 mil 703, 3 mil 784, 4 mil 402, 3 mil 136 y 3 mil 450 pesos mexicanos

Verde C: 2 mil 046, 3 mil 534 y 2 mil 455 pesos mexicanos

Naranja C: mil 228, mil 985 y mil 350 pesos mexicanos

PCD: mil 848 pesos mexicanos

Paquetes VIP: Entre 8 mil 343 y 35 mil 979 pesos mexicanos

Precios Monterrey–Estadio BBVA

PITS: 12 mil 276 pesos mexicanos

Cancha VIP A y B: 5 mil 894 pesos mexicanos

Cancha General: mil 835 pesos mexicanos

Club Seat: entre 4 mil 687 y 6 mil 562 pesos mexicanos

Norte General: mil 550 pesos mexicanos

Norte Alta/Baja: entre mil 835 y 3 mil 199 pesos mexicanos

Ote/Pte Alta y Baja: entre 2 mil 840 y 4 mil 755 pesos mexicanos

Paquetes VIP: desde 8 mil 335 hasta 35 mil 989 pesos mexicanos

Fechas de los conciertos de Karol G en México