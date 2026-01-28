Justin Bieber cantará en los Grammy 2026: ¿Dónde verlo y a qué hora?

Los Premios Grammy 2026, uno de los eventos musicales más esperados del año, se celebrarán muy pronto. Recientemente se confirmó la presencia de Justin Bieber en el escenario, lo que aumenta aún más la emoción por el espectáculo.

El cantante canadiense, que ha marcado más de una década de éxitos globales, regresa a la gala con una actuación especial que se espera incluya temas de su nuevo proyecto discográfico. La noticia fue confirmada por la Academia de la Grabación a través de una publicación en redes sociales.

“Ha vuelto. Justin Bieber se sube al escenario de los GRAMMY para una noche inolvidable”, escribió la cuenta de Instagram de los Grammy.

Si no quieres perderte de este show único, descubre aquí la fecha y hora en la que se presentará Justin Bieber, además te contamos dónde podrás verlo en vivo.

La ceremonia de los Grammy 2026 se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El evento iniciará a las 7:00 pm (hora del centro de México). Podrás disfrutar de la presentación musical de Justin Bieber y otros intérpretes por CBS en EU y a través de TNT en México y Latinoamérica, así como en la plataforma de streaming HBO Max.

Justin Bieber ı Foto: Captura de pantalla IG @lilbieber

¿Qué cantará Justin Bieber en los Grammy 2026?

Fuentes cercanas a la producción señalan que Justin Bieber interpretará un medley que combina sus clásicos más reconocidos, como Peaches y Sorry, con material de su nuevo álbum doble Swag 1 y 2.

Con esta presentación el canadiense retoma su lugar en la industria y demostrará que sigue siendo uno de los artistas más influyentes de su generación, pese a estar alejado de los escenarios y los estudios de grabación durante varios años.

Lo nuevo de Justin Bieber: Swag y Swag II

Swag y Swag II son los últimos dos álbumes de Justin Bieber. El canadiense lanzó los discos durante 2025, tras cuatro años sin publicar música, por lo que sus fans estallaron de emoción.

Swag cuenta con 21 canciones. Algunas de las destacadas incluyen “Swag”, “Dadz. Love”, “Therapy Session” y “Forgiveness”.

El álbum Swag II de Justin Bieber incluye 23 canciones, entre ellas, “Love Song”, “Speed Demon”, “Mother in You”, “Don’t Wanna” y “Story of God”, entre otras.