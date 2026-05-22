El nombre de Bettina Anderson ha cobrado gran relevancia en los últimos meses luego de que se anunciara su compromiso con Donald Trump Jr. en una fiesta navideña en la Casa Blanca.

Sin embargo, más allá de su relación con la poderosa familia Trump, Bettina es una figura ya conocida en Estados Unidos, pues cuenta con una trayectoria propia como socialité, modelo y filántropa.

Conoce la identidad, vida y trayectoria de la también influencer ligada a Palm Beach, Florida, quien ha despertado curiosidad en medios internacionales.

¿Quién es Bettina Anderson? Hijos, nacionalidad, hermana gemela...

Bettina Elesabeth Anderson nació el 9 de diciembre de 1986 en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, lo que la convierte en ciudadana estadounidense. Es hija de Harry Loy Anderson Jr., empresario que llegó a ser el presidente de banco más joven del país, y de Inger Anderson, modelo sueca que más tarde se convirtió en empresaria.

La modelo tiene una hermana gemela llamada Kristina, con quien compartió proyectos desde la adolescencia, como un negocio de accesorios para el cabello.

Desde joven, Bettina Anderson mostró interés por el deporte, destacando en lacrosse durante su etapa escolar, y posteriormente se graduó en Historia del Arte, Crítica y Conservación en la Universidad de Columbia, en 2009. Su carrera como modelo comenzó en 2005 en Milán, Italia, y ha aparecido en portadas de revistas como Quest y Society.

En cuanto a su vida personal, Bettina no ha tenido hijos hasta la fecha, aunque su relación con Donald Trump Jr. la ha colocado en el centro de la atención internacional. La también influencer y el hijo del presidente de EU anunciaron su compromiso en la Casa Blanca durante una cena de Navidad, lo que desató críticas por usar un recinto de Gobierno para asuntos personales.

Como socialité en Palm Beach, la modelo ha organizado eventos benéficos y recaudar fondos para diversas causas.

Además, Bettina Anderson ha mostrado un fuerte compromiso con la filantropía. Junto a sus hermanos fundó The Paradise Fund, una organización dedicada a la ayuda en desastres, que más tarde evolucionó a Paradise.ngo, donde ella desempeña el cargo de directora ejecutiva.

También ha colaborado con la Hope for Depression Research Foundation y la Literacy Coalition del condado de Palm Beach.

Bettina Anderson, prometida de Donald Trump Jr.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 15 de diciembre de 2025, en un evento de Navidad en la Casa Blanca, que Bettina Anderson y su hijo, Donald Trump Jr., están comprometidos.

La modelo de 40 años y el empresario de 47, fueron vistos juntos públicamente por primera vez en agosto de 2024, cuando fueron fotografiados juntos en Palm Beach. Desde entonces comparten fotos y clips juntos en redes sociales.