Amor que Aboga por Ti: ¿Dónde ver el drama chino?

Amor que Aboga por Ti es un drama chino en formato vertical que ha causado furor en redes sociales como TikTok, pues se centra en la historia de un matrimonio que se ve marcado por la traición.

Descubre de qué trata y dónde puedes ver esta producción.

¿De qué trata Amor que Aboga por Ti?

Luciano Suárez es un famoso abogado que defiende a su esposa Estrella Rojas, presidenta del Grupo Estelar, en un juicio contra la abogada Juliana Medina, excompañera de él.

El Grupo se encuentra en un pleito legal, pues es acusado de robar diseños de joyas, sin embargo, esto es mentira. No obstante, en pleno juicio, Luciano traiciona a Estrella y pierden el caso. Ahora ella queda en la ruina financiera y su relación va en caída libre.

¿Dónde ver el drama chino Amor que Aboga por Ti?

Amor que Aboga por Ti es un drama chino en formato vertical que se encuentra disponible en plataformas como DailyMotion.

Otra opción para mirar es TikTok, donde usuarios suelen compartir resúmenes y episodios de este drama. Puedes buscar en el perfil dramashistoriasch.

Aunque la historia original fue producida en idioma chino, en ambas plataformas se encuentran versiones con subtítulos en español e, incluso, con audio doblado.

