Hemos Renacido, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Hemos Renacido es un drama en el que conocemos la historia de una pareja que en su segunda vida deciden vivir alejados del otro, al darse cuenta que están mejor de esa manera, pero al momento de la confrontación inicia el drama.

¿De qué trata Hemos Renacido?

Hemos Renacido sigue la historia de Silvia Peña y Fermín Castro, quienes en su vida pasada decidieron estar juntos sin sospechar que con esto habían condenado sus vidas a peleas constantes y una muerte trágica.

Hemos Renacido ı Foto: Especial

Y es que aunque en su vida pasada se casaron por el bien de la familia de ella, la mujer terminó por suicidarse después de ser abandonada y torturada, un final oscuro y lamentable.

Después de la reencarnación, se convirtió en una mujer caballerosa y se reunió con él. Los dos se enamoraron después de unir fuerzas para luchar contra las fuerzas del mal. Inesperadamente, resultó gravemente herida y recuperó los recuerdos de su vida pasada, y finalmente se fue con odio.

¿Dónde ver Hemos Renacido?

La serie cuenta con un total de 40 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Shortmax. Puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Casada en Tierras Salvajes: En el Reino Sur, nacen al mismo tiempo dos niñas y en el momento indicado, un alto monje predice que una de ellas llevará el destino del fénix y será la madre del mundo, y el matrimonio político de dieciocho años después lo revelará. Convencido de que la elegida es Beatriz, el rey la cría con lujos mientras abandona a Inés. Dieciocho años después, debilitado el reino, el monarca y la consorte Constanza manipulan la alianza para casar a Beatriz con la corte del Reino Norte y enviar a Inés a las Tierras Salvajes.

La Promesa Milenaria: Luna Reyes, una mujer que para cumplir una promesa de hacía mil años, la Diosa Títere, utilizó una marioneta para recibir en su lugar los agravios de su amante reencarnado, Sebastián Navarro. Cuando la marioneta finalmente se fragmentó, Sebastián despertó ante una verdad devastadora y comenzó una búsqueda agónica de redención. En medio del caos, Luna encontró a su alma gemela, Damián Cortés, entrelazando sus destinos en un torbellino de emociones.

La era de los Titanes: Bruno Miranda apareció justo cuando la raza humana despertaba poderes titánicos para hacerles frente. Contra todo pronóstico, él activó la Torre de los Titanes Malditos y obtuvo el control sobre diez terroríficas bestias divinas. Así comenzó la leyenda de Bruno dominando este mundo colapsado.