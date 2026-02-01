La Promesa Milenaria, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La Promesa Milenaria es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que utilizó una marioneta para recibir en su lugar cualquier agravio de su amante reencarnado, hasta que el muñeco se fragmenta.

¿De qué trata La Promesa Milenaria?

La Promesa Milenaria sigue la historia de Luna Reyes, una mujer que para cumplir una promesa de hacía mil años, la Diosa Títere, utilizó una marioneta para recibir en su lugar los agravios de su amante reencarnado, Sebastián Navarro.

La Promesa Milenaria ı Foto: Especial

Cuando la marioneta finalmente se fragmentó, Sebastián despertó ante una verdad devastadora y comenzó una búsqueda agónica de redención. En medio del caos, Luna encontró a su alma gemela, Damián Cortés, entrelazando sus destinos en un torbellino de emociones.

Tras superar pruebas de vida o muerte, ella decidió finalmente cortar los hilos de su obsesión y renacer. Fue entonces cuando descubrió el secreto que Damián había ocultado: un amor profundo y silente que había desafiado los ciclos de la reencarnación para protegerla.

¿Dónde ver La Promesa Milenaria?

La serie cuenta con un total de 63 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

