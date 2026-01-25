Mi matrimonio relámpago con la CEO, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Mi matrimonio relámpago con la CEO es un drama chino en el que seguimos la historia de un hombre que se casa sin quererlo con una magnate, ocultando su identidad como hijo de una familia rica.

¿De qué trata Mi matrimonio relámpago con la CEO?

Mi matrimonio relámpago con la CEO sigue la historia de Mateo, quien tras ser dejado por su novia, fue arrastrado a un matrimonio relámpago con una mujer llamada Valeria Soto.

Mi matrimonio relámpago con la ceo ı Foto: Especial

Su amuleto reveló que él era Miguel Ríos, el heredero perdido del Grupo Ríos. Al reintegrarse a su familia, enfrentó sus luchas internas y reveló su identidad como Zorro. En el banquete de Don Juan, descubrió la verdad sobre su pasado.

¿Dónde ver Mi matrimonio relámpago con la CEO?

La serie cuenta con un total de 59 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Netshort. Puedes ver los primeros 6 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Caso Cerrado, El Regreso de la Reina de la Ley: Rose Newton pasó tres años como la esposa perfecta del frío abogado Ian Fuller, incluso le regaló una pulsera con diez cuentas. Estas cuentas en realidad representaban las diez oportunidades que tendría para ganarse su perdón. Ahora, no queda ni una. Ian jamás imaginó que, al desaparecer la última cuenta, también desaparecería la esposa que soportó todas sus traiciones… y que la legendaria abogada Vivian regresaría a los tribunales.

Mi vida, mis cuatro esposos orcos: Luna de Lara, una esclava del trabajo en el mundo real que viajó al mundo orco, donde las hembras son las que dominan a los machos. Al llegar, se convierte en la cruel Princesa Luna, quien es odiada por el maltrato que le da a sus cuatro esposo. Sin embargo, con su nueva vida, la mujer vive entre la ruina económica, el odio de sus maridos y las trampas de su hermana mayor, Estrella.

La Obra Maestra del Ángel: La embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño. El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé. Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.