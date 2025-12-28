Caso Cerrado: El Regreso de la Reina de la Ley, ¿Dónde ver la serie?

La serie en formato vertical Caso Cerrado: El Regreso de la Reina de la Ley es un drama que sigue la historia de una mujer que tras años como la esposa perfecta, finalmente pone un límite al maltrato que accede a sufrir.

¿De qué trata Caso Cerrado: El Regreso de la Reina de la Ley?

Caso Cerrado: El Regreso de la Reina de la Ley sigue la historia de Rose Newton, quien pasó tres años como la esposa perfecta del frío abogado Ian Fuller, incluso le regaló una pulsera con diez cuentas.

Caso Cerrado: El Regreso de la Reina de la Ley ı Foto: Especial

Estas cuentas en realidad representaban las diez oportunidades que tendría para ganarse su perdón. Ahora, no queda ni una. Ian jamás imaginó que, al desaparecer la última cuenta, también desaparecería la esposa que soportó todas sus traiciones… y que la legendaria abogada Vivian regresaría a los tribunales.

Tras años de humillaciones y de vivir a la sombra del primer amor de Ian, Rose finalmente se quiebra. Ahora, frente a él en bandos opuestos de la ley, esta vez no piensa perder.

¿Dónde ver Caso Cerrado: El Regreso de la Reina de la Ley?

La serie cuenta con un total de 61 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Una novia de la mafia, un esposo frio, cuyo verdadero nombre es Atada al honor, sigue la historia de Aria y Luca. Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York.

El día en que dejé de amarte: Irene, una joven que por años, enfrentó los desprecios y malos tratos por parte de su pareja, Diego, quien prefería a su amante y la trataba como lo más preciado. Irene estaba dispuesta a soportar cada maldad, hasta que él viajó al extranjero para sorprender a la otra con fuegos artificiales de 100 mil dólares, mientras que Irene vendía su anillo para pagar el tratamiento de su padre; fue entonces que ella finalmente comprendió que debía separarse.

Amor al Límite: Kelly Jones era la esposa de un hombre que a pesar del tiempo que han pasado juntos, sigue siendo frío y distante con ella, aunque ella trata de afrontar las adversidades con una sonrisa, pues lo ama. En su cumpleaños, viaja al extranjero para estar con Eric y su hija, Sophia Brown, sin esperar una cruel traición. Con el corazón roto, Kelly finalmente lo abandona.