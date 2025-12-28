La ternura en casa es un terror fuera, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical La ternura en casa es un terror fuera es un drama chino en el que seguimos la historia de una mujer que es traicionada por su novio, por quien trabajaba para poder asegurarle un futuro.

¿De qué trata La ternura en casa es un terror fuera?

La ternura en casa es un terror fuera es un drama chino que sigue la historia de Lucía Ruiz, una mujer que trabaja para que su prometido Pablo pueda estudiar, pero él ya se casó en la ciudad sin que ella estuviera enterada de su otra novia.

La ternura en casa es un terror fuera ı Foto: Especial

Dolida, Lucía decide romper toda relación con él. En medio de todo, por una coincidencia del destino, ella salva a Miguel Soto, un poderoso jefe del bajo mundo que estaba siendo perseguido. Miguel se enamora de Lucía a primera vista y le propone matrimonio.

Fuera de casa es implacable, pero con ella se vuelve tierno. Entre momentos divertidos y románticos, Lucía descubre su amor por Miguel y su verdadera identidad. Mientras tanto, Diana, la esposa de Pablo, intenta perjudicarla, y ambos finalmente pagan por su egoísmo.

¿Dónde ver La ternura en casa es un terror fuera?

La serie cuenta con un total de 80 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Una novia de la mafia, un esposo frio, cuyo verdadero nombre es Atada al honor, sigue la historia de Aria y Luca. Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York.

El día en que dejé de amarte: Irene, una joven que por años, enfrentó los desprecios y malos tratos por parte de su pareja, Diego, quien prefería a su amante y la trataba como lo más preciado. Irene estaba dispuesta a soportar cada maldad, hasta que él viajó al extranjero para sorprender a la otra con fuegos artificiales de 100 mil dólares, mientras que Irene vendía su anillo para pagar el tratamiento de su padre; fue entonces que ella finalmente comprendió que debía separarse.

Amor al Límite: Kelly Jones era la esposa de un hombre que a pesar del tiempo que han pasado juntos, sigue siendo frío y distante con ella, aunque ella trata de afrontar las adversidades con una sonrisa, pues lo ama. En su cumpleaños, viaja al extranjero para estar con Eric y su hija, Sophia Brown, sin esperar una cruel traición. Con el corazón roto, Kelly finalmente lo abandona.