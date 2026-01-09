Mi vida, mis cuatro esposos orcos, ¿Dónde ver el drama chino animado?

La serie Mi vida, mis cuatro esposos orcos es un drama chino de animación que sigue la historia de una mujer que al llegar al mundo de los orcos, consigue conquistar a sus cuatro esposos, quienes la odiaban antes por el maltrato que sufrían.

¿De qué trata Mi vida, mis cuatro esposos orcos?

Mi vida, mis cuatro esposos orcos, sigue la historia de Luna de Lara, una esclava del trabajo en el mundo real que viajó al mundo orco, donde las hembras son las que dominan a los machos.

Al llegar, se convierte en la cruel Princesa Luna, quien es odiada por el maltrato que le da a sus cuatro esposo. Sin embargo, con su nueva vida, la mujer vive entre la ruina económica, el odio de sus maridos y las trampas de su hermana mayor, Estrella.

Luna logró despertar el “Sistema del Magnate”. Cuando el dinero y el poder la coronaron, y los mismos machos de élite que antes la despreciaron comenzaron a competir por su favor, el ascenso implacable de Luna como Reina comenzó.

¿Dónde ver Mi vida, mis cuatro esposos orcos?

La serie cuenta con un total de 88 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita. Su nombre en inglés es Her Highness Buys the World.

