La Era de los Titanes, ¿Dónde ver el drama chino animado?

La serie animada dramática La era de los Titanes donde un hombre llega a un mundo colapsado y logra convertirse en el jefe de diez terroríficas bestias divinas para cambiarlo todo.

¿De qué trata La Era de los Titanes?

La era de los Titanes sigue la historia de Bruno Miranda, quien apareció en un mundo extraño durante la época de los titanes, cuando las cavernas profundas se abrieron para dar paso a bestias que lo arrasaron todo.

La Era de los Titanes ı Foto: Especial

Él apareció justo cuando la raza humana despertaba poderes titánicos para hacerles frente. Contra todo pronóstico, él activó la Torre de los Titanes Malditos y obtuvo el control sobre diez terroríficas bestias divinas. Así comenzó la leyenda de Bruno dominando este mundo colapsado.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Frankenstein de Guillermo del Toro regresa al cine tras nominaciones a los Premios Oscar

¿Dónde ver La Era de los Titanes?

La serie cuenta con un total de 59 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 6 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Mi matrimonio relámpago con la CEO: Tras ser dejado por su novia, Mateo fue arrastrado a un matrimonio relámpago con una mujer llamada Valeria Soto. Su amuleto reveló que él era Miguel Ríos, el heredero perdido del Grupo Ríos. Al reintegrarse a su familia, enfrentó sus luchas internas y reveló su identidad como Zorro. En el banquete de Don Juan, descubrió la verdad sobre su pasado.

Caso Cerrado, El Regreso de la Reina de la Ley: Rose Newton pasó tres años como la esposa perfecta del frío abogado Ian Fuller, incluso le regaló una pulsera con diez cuentas. Estas cuentas en realidad representaban las diez oportunidades que tendría para ganarse su perdón. Ahora, no queda ni una. Ian jamás imaginó que, al desaparecer la última cuenta, también desaparecería la esposa que soportó todas sus traiciones… y que la legendaria abogada Vivian regresaría a los tribunales.

Mi vida, mis cuatro esposos orcos: Luna de Lara, una esclava del trabajo en el mundo real que viajó al mundo orco, donde las hembras son las que dominan a los machos. Al llegar, se convierte en la cruel Princesa Luna, quien es odiada por el maltrato que le da a sus cuatro esposo. Sin embargo, con su nueva vida, la mujer vive entre la ruina económica, el odio de sus maridos y las trampas de su hermana mayor, Estrella.