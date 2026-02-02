Casada en tierras salvajes, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Casada en Tierras Salvajes es un drama chino en el que seguimos la historia de dos niñas que tras nacer al mismo tiempo, un monje predice cuál será el destino de una de ellas, condenando a la otra.

¿De qué trata Casada en las Tierras Salvajes?

Casada en Tierras Salvajes sigue la historia desde el Reino Sur, donde nacen al mismo tiempo dos niñas y en el momento indicado, un alto monje predice que una de ellas llevará el destino del fénix y será la madre del mundo, y el matrimonio político de dieciocho años después lo revelará.

Casada en tierras salvajes ı Foto: Especial

Convencido de que la elegida es Beatriz, el rey la cría con lujos mientras abandona a Inés. Dieciocho años después, debilitado el reino, el monarca y la consorte Constanza manipulan la alianza para casar a Beatriz con la corte del Reino Norte y enviar a Inés a las Tierras Salvajes.

Con la madre prisionera, Inés parte entre lágrimas y, al llegar, queda atónita, el joven señor resulta ser Rodrigo, rey del Reino Este, y la tierra que creyó pobre está repleta de oro y tesoros.

¿Dónde ver Casada en las Tierras Salvajes?

La serie cuenta con un total de 67 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

