Boda apresurada: La esposa consentida de Sr. Muñoz, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Boda apresurada: La esposa consentida de Sr. Muñoz es un drama chino que sigue la historia de una pareja que se casa sin haberse conocido antes, pero sus encuentros y enredos los hacen cada vez más cercanos.

¿De qué trata Boda apresurada: La esposa consentida de Sr. Muñoz?

En Boda apresurada: La esposa consentida de Sr. Muñoz, los protagonistas se casan apresuradamente por razones familiares, sin haberse conocido antes.

Boda apresurada: La esposa consentida de Sr. Muñoz ı Foto: Especial

Por obra del destino, diversos eventos los llevan a encontrarse y enredarse en varias ocasiones, lo que hace que comiencen a desarrollar sentimientos el uno por el otro.

Finalmente, cuando ambos se preparan para poner fin a su absurdo matrimonio, descubren que la persona por habían enamorado, ¡es precisamente con quien ya se habían casado apresuradamente!

¿Dónde ver Boda apresurada: La esposa consentida de Sr. Muñoz?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 6 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

