El mundo al filo del cuchillo es un drama chino que se ha vuelto popular en las última semanas.

La trama comienza con el protagonista descendiendo de la montaña con un colgante de jade, símbolo de un pasado oculto. Su llegada a Ciudad Río lo conecta con Isabella de los Cruz, a quien salva, y lo arrastra al conflicto entre los clanes Soto y Cruz. A diferencia de otros dramas, el héroe revela pronto su verdadero poder, lo que lo lleva a cuestionar cuál es su origen.

Las tensiones entre los clanes no son solo rivalidades políticas, sino ecos de ambiciones personales, culpas no resueltas y heridas transmitidas de generación en generación.

El mundo al filo del cuchillo ı Foto: Especial

El mundo al filo del cuchillo: ¿Dónde ver el drama chino?

El mundo al filo del cuchillo es un drama chino que se encuentra disponible en NetShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical.

Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite ver la serie en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 9 episodios del drama. Sin embargo, para continuar con los 61 capítulos que conforman la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en idioma chino, sin embargo, NetShort publicó una versión doblada al español y con subtítulos para tu comodidad.

Otra opción para disfrutar El mundo al filo del cuchillo es YouTube y TikTok, donde algunos usuarios han compartido capítulos o resúmenes de la historia.

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