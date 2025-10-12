Eleazar Gómez entra a La Granja VIP y desata la polémica en las redes: ‘Ya tiene experiencia encerrado’

El actor Eleazar Gómez, quien estuvo en polémica porque pasó una temporada encarcelado acusado de golpear a su exnovia Tefi Valenzuela, entró a La Granja VIP y causó gran revuelo en las redes sociales.

El histrión fue uno de los que ingresó e manera sorpresiva al reality show, pues se esperaba que entrara a otros realities, pero no se había concretado hasta ahora.

Así entró Eleazar Gómez a La Granja VIP

Eleazar Gómez entró a La Granja VIP montado a caballo, vistiendo un traje negro de cuero y sin camisa para presumir sus músculos.

El exnovio de Danna Paola no pudo pasar desapercibido con su pasado, pero los panelistas del programa que son Rey Grupero, Ferka y Flor Rubio señalaron que el pasado no define a una persona y pues lo defendieron.

'¡VAMOS A HACERLO!' 👨🏻‍🌾🔥 #EleazarGómez se convierte en mi granjero y está preparado para #LaGranjaVIP. 🐓🌾 pic.twitter.com/FeTv5Hev2l — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 13, 2025

En redes rechazan que Eleazar Gómez entre al programa

Luego de que se dio a conocer la entrada del famoso al programa empezó a desatar reacciones encontradas. Los fans del reality show expresaron su descontento con memes para señalar que no estaban de acuerdo con ver a este actor en el show.

"Eleazar Gómez entra como granjero.....se les dijo que entraría..ahora....Le pasará lo mismo que a Adrián Di monte?“, ”EleazarGómez ya tiene experiencia encerrado“, ”Que asco con EleazarGómez, ya sabemos a quién sacar primero por favor!!“, ”UY ELEAZARGÓMEZ, UN GOLPEADOR DE MUJERES Y SANDRA ITZEL UNA VÍCTIMA DE SUPUESTO ABUSO DOMÉSTICOQUE PODRÍA SALIR MAL…“, fueron algunos de los comentarios.

Eleazar Gómez y Sandra Itzel en La Granja VIP ı Foto: Redes sociales

Los usuarios recordaron que Sandra Itzel denunció a Adrián Di Monte por violencia cuando eran pareja, expuso sus mensajes violentos y al actor lo funaron en La Casa de los Famosos. Sandra Itzel será compañera de Eleazar en La Granja VIP.

¿Qué hizo Eleazar Gómez?

En el 2020, Eleazar Gómez fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México por golpear y agredir de forma brutal a su ex pareja Teffy Valenzuela.

El actor estuvo encarcelado hasta 2021 cuando se declaró culpable y así obtuvo su libertad condicional, pero además se le impusieron otras medidas como que tenía que emitir un mensaje público para disculparse con su exnovia agredida y también tenía que cumplir con terapias psicológicas para sobrellevar su problema de violencia.

Tefi estuvo en el reality de Survivor México en donde de manera escueta contó cómo fue lo que vivió con Eleazar, pero no mencionó su nombre.