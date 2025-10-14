Sergio Mayer Mori se quita la ropa en La Granja VIP y se le ve todo; video se hace viral

Sergio Mayer Mori se ha convertido en uno de los participantes más polémicos y queridos en La Granja, a pesar de que apenas han pasado un par de días desde el estreno del reality show donde conviven personalidades como Alfredo Adame, Lolita Cortés y Eleazar Gómez, entre otros.

Ahora, fue en su primera noche como capataz de La Granja VIP que Sergio Mayer Mori sorprendió a todos al desnudarse por completo y no dejar nada a la imaginación, lo que desató todo tipo de comentarios en redes sociales por quienes no esperaban verlo así tan pronto en el programa.

Sergio Mayer Morí después de dar contenido en una tina con un vino:#LaGranjaVIP



pic.twitter.com/N4YbpwCPQ8 — Roman Mungarro (@romanmungarro) October 14, 2025

Sergio Mayer Mori se desnuda en La Granja VIP

Durante su llegada al cuarto especial por ser capataz, el artista comentó que le habría gustado estar sin nadie más en la habitación, pues admitió que disfruta de estar solo y pudo haber aprovechado la oportunidad para dormir sin ropa.

Sin embargo, decidió aprovechar un momento a solas que tuvo en el lugar para consentirse y las cámaras no quisieron perderse ningún detalle, por lo que mantuvo la atención mientras realizaba sus actividades.

Fue después de tomar un poco de vino que Mayer Mori decidió meterse al jacuzzi, donde se mostró relajado y se cubrió poco cuando no traía nada de ropa encima, ni siquiera algún traje de baño o bóxer.

El momento de impacto llegó cuando estaba relajándose en la tina y por alcanzar algo con su pie, elevó casi todo el cuerpo. Esto llevó a que gran parte de él saliera de la bañera y la espuma dejara de cubrir su cuerpo y sus partes íntimas, que quedaron destapadas, sorprendiendo al público.

Y es que en este tipo de shows que están al aire 24/7, es común que algún participante sufra un descuido cuando se está cambiando la ropa o mientras se baña, pero pocas veces es un momento tan libre como el que tuvo el hijo de Bárbara Mori, lo que ha llevado a muchos a creer que lo hizo a propósito.

Los comentarios no se hicieron esperar y el público dejó ver su sorpresa por el descuido de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP. Te dejamos algunas reacciones por el momento viral: