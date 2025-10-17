La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado hoy 17 de octubre?

Sin duda alguna, La Granja VIP está llena de cambios y giros que han sorprendido a más de uno y ahora, llegó el primer Viernes de Traición de la temporada, lo que hará que los participantes y el público en general tengan que cambiar de manera drástica su estrategia. El tío Pepe decidió reducir el 25 por ciento del presupuesto, por fallas en las actividades de la granja.

¿Qué son los Viernes de Traición en La Granja VIP?

Según lo que la producción de La Granja VIP explicó en la cuenta oficial de Instagram, los Viernes de Traición son un momento en donde el famoso que se salvó puede elegir a un compañero que sacar de la placa, pero para ello, también debe de elegir a otro participante para que quede nominado.

De este modo, se hace una especie de trueque entre un granjero nominado y otro que pensaba que ya tenía una semana más asegurada en el programa. Esto añade nuevas tensiones y momentos impactantes a la temporada y veremos cómo suceden las cosas por primera vez este viernes 17 de octubre.

Para esta primera ocasión, el granjero con el poder de la traición es Eleazar Gómez. El actor que estuvo en prisión por violencia doméstica, podrá decidir entre sus compañeros y sellar el destino de alguno de ellos, mientras marca el ritmo del programa en camino a la primera eliminación.

Fue este jueves que Eleazar resultó ganador y se salvó a si mismo después de un juego que para muchos, ha generado dudas sobre si volvió a hacer trampa o no, como sucedió en el juego por ser el primer capataz de la semana.

Tras salvarse, el actor también obtuvo este nuevo beneficio y ahora está en sus manos el futuro de dos de sus compañeros. Cabe mencionar que al único que no puede tocar es a Sergio Mayer Mori, por ser el Capataz.

Sobre ello, él aseguró que sus decisiones “siempre serán desde el amor” y no desde el rencor por haber sido nominado por casi todas las mujeres de La Granja VIP.

Nominados en La Granja VIP

Ellos son los nominados de la semana:

César Doroteo ‘Teo’

Alfredo Adame

La Bea

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO