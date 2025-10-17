¿Quién era el esposo de Lolita Cortés? Ellos han sido sus parejas

Lolita Cortés fue la revelada sorpresa de La Granja VIP y desde que comenzó el programa, la famosa destacó por su forma de ser alegre y pacífica, a pesar de que muchos la conocían como alguien estricta y brutal por su faceta como jueza en programas como La Academia.

Ahora, muchos se preguntan con quién estuvo casada Lolita Cortés en el pasado y qué se sabe en general sobre su vida amorosa. A continuación, te contamos un poco más de lo que ha dejado ver al público de su vida privada.

Lolita Cortés en La Granja VIP ı Foto: Especial

¿Quién fue el esposo de Lolita Cortés?

La cantante y actriz ha contado en el pasado que tuvo dos hijos con Sergio Romo, quien fue su pareja por diez años, además de haber sido su hermanastro, una historia que para muchos puede sonar inquietante.

Sergio es hijo de la actriz Alma Muriel y el empresario Sergio Romo, tras la relación de su madre con Ricardo Cortés, se volvió hermanastro de la famosa. Ricardo Cortés estaba casado con Dolores Jiménez, madre de Lolita, pero el matrimonio se acabó cuando encontró a su marido siéndole infiel con Alma Muriel.

Después, el padre de Lolita tuvo una relación larga con Muriel, lo que hizo que ella conviviera durante su infancia con Romo. Sin embargo, cuando el romance terminó, los hermanastros dejaron de verse.

Fue hasta 1989 que Lolita viajó por trabajo a Monterrey y se reencontró con Sergio. La pareja escondió al inicio su relación y de su romance nacieron sus dos hijos. Sergio Romo ha sido SEO de empresas importantes y tiene experiencia en makerting y publicidad.

Por otro lado, hace un par de años en La Academia, Lolita Cortés confesó que sí estaba casada, pero con Elías Ajit, un coreógrafo, bailarín, cantante y actor con más de 36 años en el medio artístico. Se sabe que a la fecha siguen juntos.