Visita de Felipe VI abre nuevos lazos, dice CSP

Con la recepción que se dará este jueves al rey de España Felipe VI, México abrirá una nueva comunicación, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó que se tratará de una reunión cordial.

El monarca español llega hoy para reunirse con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, en la Ciudad de México y, el viernes, viajará a Jalisco para presenciar el partido mundialista que la selección de su país jugará.

La mandataria comentó en su conferencia matutina que Felipe VI mostró una actitud distinta ante su gestión en comparación con la que tuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste le envió la carta de petición para que España reconociera las atrocidades cometidas en territorio mexicano durante la Conquista.

El Dato: El rey de España modificó su postura histórica al reconocer, en marzo de 2026, que hubo “mucho abuso” y “controversias morales y éticas” en la colonización en América.

“Lo que sí es cierto es que hubo una actitud distinta de cuando se pidió el perdón, con el Presidente López Obrador, que lo tomaron como una ofensa cuando no era así; porque, además, la carta estaba muy bien escrita y planteaba que hubiera algo conjunto. No pretendía otra cosa más que reconocer las atrocidades que hubo con la llegada de los españoles a México. Y hubo una actitud… se sintieron ofendidos; después, hicieron una campaña contra el Presidente López Obrador. Cuando yo tomo posesión, no invito al rey de España, precisamente por esta razón”, detalló.

Muestra del cambio de actitud, reconoció, fue la asistencia del rey Felipe VI a la exposición “La mitad del mundo: La mujer en el México indígena” y a la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), que se realizaron en Madrid con la asistencia del embajador mexicano, lo cual derivó en críticas en su contra: “Pero fue un gesto, de parte de ellos, muy importante. Y nosotros lo consideramos, ese gesto que tuvieron. Y pues, se abre una nueva comunicación. Nunca se rompieron relaciones, jamás; porque las relaciones seguían, el turismo, el comercio, en fin… siguió de manera muy importante con España; y el gobierno español también con el presidente Sánchez”.

La Presidenta también consideró que: “Es importante tomar en cuenta lo que dijo el rey, pero mañana va a ser una reunión cordial. Y vamos a platicar de los distintos temas”.

Reafirmó que lo importante para México es el reconocimiento a los pueblos originarios, así como su grandeza cultural y lo que representan para el país las grandes civilizaciones: “Cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos. Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón, sino más bien poder explicar, como Presidenta, por qué para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo, y de lo que somos. Y al mismo tiempo, hablaremos de otros temas también, hasta de futbol, yo creo que vamos a hablar”.

Insiste en que el Gobierno no indaga a expresidentes

| Por Yulia Bonilla |

De nueva cuenta, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó tener planes de emprender alguna investigación o proceso en contra de expresidentes porque, refirió, sería una pérdida de tiempo.

Al ser consultada en su conferencia sobre si no se tendrían que transparentar las indagatorias que, en su momento, se abrieron en contra de exmandatarios mexicanos como la que vinculó a Enrique Peña Nieto con presuntos sobornos, comentó que ésta es una facultad de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Tip: Peña Nieto fue acusado públicamente por presuntos sobornos a empresarios israelíes por 25 mdd.

“Le correspondería a la Fiscalía, de nuestra parte no… no vamos a… O sea, digamos, cuando se encuentra a partir de la Fiscalía que hay un delito particular, adelante, la Fiscalía puede seguir con sus investigaciones. Nadie le va a decir que ‘no lo haga’, son autónomos. Aquí lo presentó en su momento, con el (ex)presidente López Obrador, Pablo Gómez. Entonces, la fiscal puede informar sobre estos temas”, explicó.

También remarcó que, si se llega a abrir algún proceso en contra de los exmandatarios, es porque se encontraron elementos que lo sostengan: “Es decir, nosotros no nos vamos a dedicar a poner denuncias a los… A menos que, cuando se haga una investigación, resulte que hay un vínculo, que eso tendría que hacerlo la Fiscalía. Pero de parte nuestra no es… No vamos a estar dedicando tiempo a eso, mejor se lo dedicamos al pueblo”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Especial

En otro asunto, la mandataria tildó de “grotesca” una publicación periodística reciente en la que se aseguró que el escritor Carlos Monsiváis confesó haber obtenido declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador en las que, aparentemente, admitía haber cometido un crimen y en las que aseguraba haber tenido otro tipo de interacciones con el exmandatario.

“Es de verdad… No sé, no tiene nombre, pues. Una bajeza … pero la verdad es que habla de quiénes son, en qué nivelazo están. O sea, inventar estas cosas... Además… ¡No, no, no! Y el pueblo, pues que vea cada cosa en su lugar: odio contra amor; mentira y calumnia contra verdad; podredumbre frente a esperanza. Así…”, concluyó.