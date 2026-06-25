Lupa a los consejeros

Y que la fiebre mundialista y el triunfo de la Selección Mexicana no haga que olvidemos, nos advierten, que este jueves habrá que seguir muy de cerca la decisión que tomen las y los 11 consejeros del INE, quienes deberán decidir si otorgan o no el registro como partidos políticos nacionales a cuatro organizaciones que pasaron a la final en un proceso en el que participaron más de 90 grupos. ¿Por qué es relevante? Nos recuerdan que el proceso para que estas asociaciones —entre las que, se cuenta, hay exmorenistas, morenistas, simpatizantes de la actual oposición, exconsejeros y hasta líderes religiosos— cumplieran con los requisitos que les solicitó el órgano electoral, hubo decenas de quejas relacionadas con irregularidades en el origen de sus recursos y trampas —o dádivas— para hacer que las personas no sólo acudieran a sus asambleas sino que se apuntaran como sus primeros afiliados. De estas observaciones, nos dicen, ninguna quedó invicta. Ahí el dato.