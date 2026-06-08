Inversión Extranjera gana en atracción de divisas a México de enero a marzo

Durante el primer trimestre del año, la Inversión Extranjera Directa (IED) atrajo más divisas al país en comparación con otros sectores, como el turismo, las remesas, las exportaciones agropecuarias y de productos petroleros, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE) y del Banco de México (Banxico).

La IED que llegó a México ascendió a 23 mil 590.6 millones de dólares lo que significó un incremento anual de 10.3 por ciento, derivado de un repunte en las reinversiones y por nuevas inversiones; aunque, en el periodo, se registró una desinversión de 336.1 millones de dólares en el rubro de cuentas entre compañías.

El Dato: En el primer trimestre de 2026, la IED que realizaron mexicanos en el extranjero fue de 2 mil 057 mdd y sumaron 12 trimestres con colocación de capitales en otros países.

La llegada de mayor inversión foránea al país en el periodo de referencia fue por un incremento en las nuevas inversiones que se ubicaron en mil 705.2 mdd, un crecimiento de 7.5 por ciento en comparación con la cifra de 2025 cuando fueron mil 586 mdd; por su parte, las reinversiones que alcanzaron los 22 mil 221.5 mdd aumentaron 33.4 por ciento luego de que en el primer trimestre de 2025 fueran sólo 16 mil 647 millones de dólares.

No obstante, las cuentas entre compañías tuvieron una desinversión en los primeros tres meses de 2026, si se comparan las cifras originalmente publicadas, puesto que en 2025 ascendieron a 3 mil 140 millones de dólares y para este año fue una cifra negativa de 336.1 millones de dólares o un desplome de 110.7 por ciento.

5 mil 499.8 mdd ingresaron de remesas en marzo 2026

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, la IED es importante para el desarrollo de la economía nacional porque impulsa la creación de empleo, refuerza la competitividad y ayuda a la modernización de la infraestructura, “durante las últimas décadas ha sido un factor clave en el desarrollo de sectores estratégicos”.

A su vez, el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón destacó que la llegada de IED, durante el primer trimestre del año, además de ser una buena señal para la economía, también registró un récord histórico y los inversionistas de otros países “reafirman su confianza en México”.

Pese al dato negativo de cuentas entre compañías, los ingresos por IED han aumentado en los últimos años y han superado a sectores clave como las remesas. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2026 el monto total de la IED fue 1.6 veces mayor a los ingresos por remesas que connacionales enviaron al país desde el extranjero; es decir, en el periodo de referencia sólo colocaron 14 mil 698.43 millones de dólares.

40 mil 812.1 mdd llegaron de IED en 2025

A pesar de que los ingresos de las remesas, medidos en dólares, tuvieron un avance, en términos reales, en el tercer mes del año registraron una contracción de 11.9 por ciento en términos reales, lo que significa que el poder adquisitivo de los hogares mexicanos se ha erosionado, según destacó Valores Mexicanos Casa de Bolsa en un análisis.

A su vez, la IED fue 2.2 veces más de lo que México ingresó por turismo, ya que en el primer trimestre del año, la llegada de visitantes y excursionistas internacionales sólo generó ingresos por 10 mil 286.6 mdd, este monto sólo se incrementó 0.1 por ciento a tasa anual.

E incluso, si sólo se compara el monto de reinversiones (22 mil 221.5 millones de dólares), la cifra continúa duplicando la llegada de divisas por turismo, y superó por 7 mil 523.1 millones de dólares a las remesas.

En el primer trimestre del año, el número de visitantes al país fue de 26.22 millones de personas lo que significó un incremento de 10.2 por ciento a tasa anual; no obstante, el gasto total no se ha incrementado, porque llegaron más excursionistas que turistas internacionales.

El Tip: El año en que México recibió el mayor monto de Inversión Extranjera Directa fue 2013 cuando arribaron al país 48 mil 356.8 millones de dólares.

“Esta composición implica que la mayoría de los visitantes entran y salen del país el mismo día, lo que impacta directamente en el gasto, pues su capacidad para gastar es significativamente menor frente a los turistas con una mayor estadía en el país”, indicó Banco Base.

Por su parte, las exportaciones de productos agropecuarios se ubicaron en 5 mil 856.02 millones de dólares, cifra que significó una cuarta parte de la IED total, pero los ingresos fueron 3.4 veces mayores a las nuevas inversiones por inversión extranjera. No obstante, el valor de las ventas del sector agro cayó respecto a años anteriores. Por ejemplo, respecto a 2025 son 487.9 millones de dólares menos o 7.6 por ciento.

La disminución de las exportaciones de productos agro tiene relación con las diversas restricciones comerciales y con un menor dinamismo externo y por una contracción en la venta del tomate, aguacate, azúcar, chiles y berries.

A su vez, los productos petroleros, también, superaron a las nuevas inversiones y a las cuentas entre compañías. Las ventas petroleras se situaron en 4 mil 304.7 millones de dólares, es decir, 2.5 veces más, que las nuevas inversiones de IED; sin embargo, estos ingresos son los que más han caído con el paso del tiempo, es decir, en el primer trimestre de 2022 ascendían a 8 mil 888.61 millones de dólares, cuatro años después han sufrido una contracción de 51.5 por ciento.