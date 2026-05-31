Lorena Cuéllar refrenda apoyo de Tlaxcala a Claudia Sheinbaum

Cuéllar Cisneros destacó el impacto de los programas sociales y la justicia social en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

En el marco de la conmemoración por los dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros resaltó la defensa de la soberanía nacional como uno de los pilares de su administración y reafirmó el respaldo de Tlaxcala al proyecto de transformación que impulsa el Gobierno de México, cuyos resultados han contribuido al bienestar de millones de familias.

Durante su mensaje previo al informe nacional de la presidenta, la mandataria estatal reconoció el liderazgo de Claudia Sheinbaum y afirmó que su llegada a la Presidencia de la República representa la continuidad de un movimiento que ha colocado al pueblo en el centro de las decisiones públicas, fortaleciendo la justicia social y el bienestar.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros durante su mensaje de respaldo a la administración federal desde la Plaza de la Constitución. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Desde la Plaza de la Constitución, destacó la firme postura de la presidenta en la defensa de la soberanía de México, así como su compromiso con los principios de independencia, respeto entre las naciones y no intervención.

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“Desde Tlaxcala le decimos fuerte: presidenta, no está sola, a México se le respeta y se le protege. Tlaxcala respalda la defensa de nuestra soberanía nacional, con México todo, contra México nada”, expresó.

Tlaxcala reafirma su compromiso con el proyecto de nación y la defensa de la soberanía que encabeza la presidenta de México. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Cuéllar Cisneros señaló que uno de los principales logros de la transformación ha sido convertir los programas y apoyos sociales en derechos garantizados, permitiendo que millones de personas accedan a mejores condiciones de vida con certeza y protección legal.

La gobernadora también agradeció el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha brindado a Tlaxcala y reconoció la confianza depositada en el estado para impulsar proyectos y acciones que contribuyen al desarrollo nacional.

Finalmente, Lorena Cuéllar reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para consolidar el bienestar, ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer la transformación en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

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