Desde Morelia respalda Bedolla a Sheinbaum y llama a la defensa de la soberanía nacional

En Michoacán se anularán elecciones si se detecta injerencia de la delincuencia organizada, advirtió Ramírez Bedolla.

Ante miles de michoacanos reunidos en el Centro Histórico de Morelia para celebrar el segundo aniversario del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el consejero nacional de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, refrendó su total respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, e hizo un enérgico llamado a la defensa del país.

Desde el corazón de la capital michoacana, donde se transmitió en vivo el informe de rendición de cuentas de la presidenta, Ramírez Bedolla fue contundente al señalar la necesidad de proteger la soberanía frente a las intenciones de los bloques opositores.

Miles de michoacanos se reunieron en la Plaza Valladolid para escuchar el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Gobierno Michoacán

“Hoy, desde la Plaza Valladolid que se escuche claro y fuerte: vamos a defender a la patria. O defendemos la soberanía nacional y a la nación o vendrán a gobernarnos desde afuera, eso es lo que está buscando la oposición”, recalcó.

El consejero nacional afirmó que la oposición ha acudido a instancias en Estados Unidos buscando que el mandato de México se defina desde el exterior. “Quieren gobiernos títeres y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no lo es”, sentenció de manera categórica.

Alfredo Ramírez Bedolla durante el mitin en Morelia por el segundo aniversario de la Cuarta Transformación. ı Foto: Gobierno Michoacán

Durante su intervención, Ramírez Bedolla destacó el modelo de gobierno que se consolida en la entidad, el cual demuestra que es posible gobernar con honestidad, administrando de manera eficiente los recursos públicos sin entregar el patrimonio del pueblo.

En este marco, resaltó la reciente aprobación de la reforma electoral en Michoacán, una iniciativa diseñada para blindar los procesos democráticos y revisar de forma estricta la integridad de los aspirantes a cargos de elección popular.

Miles de michoacanos se reunieron en la Plaza Valladolid para escuchar el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Gobierno Michoacán

“No queremos candidatos corruptos, ni tampoco candidatos de dudosa procedencia y menos candidatos que tengan relación con la delincuencia organizada”, manifestó de manera firme.

Finalmente, subrayó que, gracias a esta nueva modificación a la ley, se procederá a la anulación de las elecciones en aquellos casos donde se detecte cualquier tipo de injerencia por parte de la delincuencia organizada, garantizando así la legalidad democrática en el estado.

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