Rosa Icela expone avances de Segob en gobernabilidad

Rosa Icela Rodríguez (3.a de izq. a der.), titular de Segob, y el canciller Juan Ramón de la Fuente (4.o de izq. a der.) ayer.

DURANTE EL SEGUNDO día de trabajos de la reunión 37 de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, compartió los avances del programa México te Abraza y expuso las acciones de la secretaría de para garantizar la gobernabilidad.

Además, reconoció el trabajo que realizan las y los embajadores y cónsules, ya que representan la voz que comunica al mundo la transformación pacífica y democrática que se vive en México.

EL TIP: DE LA FUENTE sostuvo que la política exterior impulsada por la actual administración debe sustentarse en una colaboración permanente entre instituciones.

“Agradecemos al canciller Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, su invitación a la REC 2026, donde expusimos la labor que realizamos desde la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad del país, siempre con justicia social y respeto a los derechos humanos”, escribió Rodríguez Velázquez a través de su cuenta de X.

De la Fuente encabezó una reunión de trabajo con el cuerpo diplomático, acompañado por la secretaria de Gobernación, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Durante el encuentro, el canciller subrayó que la política exterior humanista del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum requiere una estrecha coordinación entre dependencias federales y el Poder Legislativo, a fin de que la acción internacional de México refleje de manera fiel la transformación nacional.

Durante su intervención, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez destacó que nuestro país ha reafirmado una política exterior centrada en la dignidad humana, la cooperación sin subordinación ni intervención, y en los principios constitucionales de diálogo y solución pacífica de las controversias internacionales.

Finalmete, la diputada Kenia López Rabadán (PAN) agradeció el trabajo del cuerpo diplomático y reconoció su labor en el exterior como congruente, humanista y honorable.