Agricultura, pagos electrónicos, acero y aluminio fueron los temas en la reunión Greer – Sheinbaum

El embajador Jamieson Greer acudió como representante de la USTR para coordinar los avances de las mesas bilaterales.

Seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pago electrónico, el acero y el aluminio y productos derivados, y los automóviles fueron los temas que se abordaron este jueves en la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de la unión americana, Jamieson Greer, sobre el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante el encuentro diplomático y comercial, las autoridades de ambos países evaluaron de manera directa el avance de las discusiones en dichas materias, acordando la celebración de un cuarto encuentro en Washington, D.C., para septiembre de 2026.

La reunión bilateral, que representó la tercera mesa de trabajo, sirvió como marco para revisar la agenda económica compartida en el contexto de la revisión conjunta del acuerdo trinacional.

Ambassador Greer and Secretary @m_ebrard released a joint statement following today’s talks in Mexico City.https://t.co/vmYNYuT6rZ — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 24, 2026

Asimismo, ambas partes subrayaron la urgencia de detonar el crecimiento de la manufactura en América del Norte, potenciar la resiliencia de las cadenas regionales de suministro y hacer frente conjunto a las prácticas de aprovechamiento desleal (free-riding) por parte de países y actores no integrantes del tratado comercial.

A la par de las conversaciones del más alto nivel institucional con la Presidencia de México, el embajador Greer y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltaron la continuidad de los trabajos y el diálogo constructivo establecido entre la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía (SE).

Finalmente, las autoridades de ambos países dieron instrucciones formales a sus respectivos equipos de trabajo para convocar y coordinar la cuarta ronda de negociaciones bilaterales, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Washington, D.C., durante el mes de septiembre de 2026.

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JVR