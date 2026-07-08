Caso ‘El Mayo’ Zambada: Morena, PT y PVEM acusan a EU de violar la soberanía de México

Logos de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldaron la exigencia del gobierno de México para que Estados Unidos explique las circunstancias de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, al sostener que no puede permitirse una intervención extranjera al margen de la ley ni una vulneración de la soberanía nacional.

El senador de Morena, Higinio Martínez, sostuvo que México no puede aceptar la intervención de autoridades extranjeras fuera de los mecanismos legales establecidos.

“No puede haber una injerencia de un gobierno extranjero en nuestro país sin autorización y sin que esté dentro del marco de la ley. La probable participación del FBI en los hechos de Sinaloa puede ser una injerencia externa”, afirmó.

Por su parte, el diputado federal de Morena, Arturo Ávila, aseguró que cualquier actuación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano debe apegarse a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y a los tratados de extradición.

El Mayo Zambada aceptó purgar cadena perpetua en Estados Unidos ı Foto: Especial

“Hay que explicar y hay que detallar que en México no se puede violar la Constitución, no se puede violar la Ley de Seguridad Nacional y no permitimos que puedan venir sin un debido proceso por ningún mexicano. Así fuera Ricardo Anaya o el propio Alito Moreno, tiene que haber un proceso acorde al tratado de extradición, a la Ley de Seguridad Nacional o a las facultades constitucionales”, señaló.

Cuestionado sobre las críticas por el traslado de familiares de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos, Ávila respondió que las versiones que han circulado no están plenamente acreditadas.

“Todo lo demás está en la lógica de las narrativas de comunicación, porque todos son supuestos”, dijo.

A las críticas también se sumó el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval Flores, quien calificó como un “secuestro” la captura y traslado de ‘El Mayo’ Zambada.

“Para nosotros fue un secuestro que hizo el gobierno estadounidense, sus agencias, abiertísimo, sin ninguna duda”, sostuvo.

Ismael zambada García, El Mayo, tras su detención por autoridades estadounidenses en México, el 26 de julio de 2024. Foto›Cuartoscuro

El legislador lamentó que, a su juicio, existan mexicanos que colaboren con ese tipo de acciones por intereses políticos.

“Lo lamentable es que hay mexicanas y mexicanos con intereses políticos que se prestan a eso, y eso nos parece sumamente triste y lamentable”, expresó.

Asimismo, acusó a Estados Unidos de actuar al margen del derecho internacional y advirtió sobre las implicaciones de ese tipo de operaciones.

“Nosotros tenemos que estar atentos. Hoy vienen a México, van por ‘El Mayo’; mañana se llevan a un presidente, hacen lo que quieren porque ya no hay derecho internacional vigente, lo rompió Estados Unidos y hay una crisis de los organismos internacionales para hacer valer ese derecho”, afirmó.

En tanto, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que las explicaciones ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos sobre el caso presentan contradicciones y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de exigir una aclaración.

“Lo que hace la presidenta es decirle a Estados Unidos: les pedimos una explicación. La explicación que nos han dado hasta ahora no es congruente con la verdad, no es congruente con los hechos, se contradice”, declaró.

Ramírez Marín añadió que las declaraciones del entonces embajador estadounidense, Ken Salazar, constituyen prácticamente “una confesión de parte” y cuestionó el trato diferenciado que, dijo, se dio durante la operación.

“¿Qué respeto nos tenemos si en un tema tan delicado como la extracción de un criminal se aplican dos medidas distintas? A uno te lo llevas, a otro también te lo llevas, te llevas a su familia, le das condiciones especiales y no nos dices cuáles son esas condiciones ni la razón de aplicar esas dos medidas”, expresó.

Ismael El Mayo Zambada, durante una audiencia en Nueva York, el pasado 15 de enero. Foto›Reuters

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LMCT