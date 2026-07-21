México descarta medida adicional tras aranceles de EU a Canadá, afirma Sheinbaum

El Gobierno de México descartó emprender alguna medida adicional a las ya tomadas, luego de que Estados Unidos impuso aranceles del 50 por ciento a Canadá.

En este arranque de semana, Donald Trump impuso nuevos impuestos a un amplio abanico de productos canadienses, bajo el argumento de que su socio norteamericano ha discriminado al suyo en áreas clave del mercado.

Consultada al respecto durante su conferencia en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó tomar otras medidas y recordó que este martes comienzan las rondas de revisión el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Confirmó que esta semana recibirá al representante comercial de la unión americana, Jamieson Greer, para hablar sobre el mismo asunto y una vez que esto ocurra compartirá los avances conseguidos.

“No. Esta semana, hoy llega… pero hoy inician los trabajos relacionados con la revisión del tratado formal aquí en México. Hasta ahora esta semana yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance”, mencionó.

Esta revisión que se inicia forma parte de la pauta que habrá de seguirse en los próximos años, luego de que Estados Unidos se negó a prorrogar el TMEC por 16 años más, por lo que ahora los tres aliados norteamericanos deberán reunirse de manera anual para supervisar las acciones comerciales.

Este lunes, la mandataria mexicana comentó que además de buscar que se reduzcan en mayor medida los aranceles al acero y la industria automotriz, que impuso Estados Unidos, se establezca un ‘check list’ para que la revisión anual sea menos compleja.

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FGR