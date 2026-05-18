Federales incautan 5 laboratorios de narcos en 3 estados del país

Autoridades de Seguridad inhabilitaron cinco narcolaboratorios clandestinos para producir metanfetamina localizados en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. El operativo representó un golpe económico estimado en más de 650 millones de pesos para la delincuencia organizada.

La Secretaría de Marina (Semar) encabezó los operativos en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). En total, los elementos federales aseguraron más de una tonelada de metanfetamina, casi 10 mil litros de precursores químicos y más de siete toneladas de sustancias químicas en proceso.

El Tip: El material asegurado fue inhabilitado y quedó a disposición del Ministerio Público para la indagatoria.

Uno de los laboratorios localizados en Nayarit apunta hacia Audias Silva Flores, alias El Jardinero, a quien las autoridades identifican como operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y como uno de los principales responsables de la producción de drogas sintéticas en la región. En esa zona, cerca de El Capomo, personal federal aseguró 780 kilos de metanfetamina sólida.

En el Saucillo, Jalisco, personal federal incautó un laboratorio clandestino con 600 kilos de producto terminado, 750 litros de precursores, 425 kilos de sustancias sólidas para elaborar drogas.

En Sinaloa se reportó el hallazgo de un laboratorio en el poblado de Corralejo, donde decomisaron cerca de mil 500 litros de producto terminado, dos mil 500 litros de precursores químicos, tres mil 100 litros de sustancia de uso dual, mil 200 kilos de sosa cáustica y herramientas.

La mayor concentración de desmantelamientos ocurrió en el poblado de Corral Viejo, Sinaloa, donde los federales inhabilitaron tres laboratorios clandestinos. En el primero aseguraron mil 250 litros de producto terminado. En otro terreno aseguraron 500 litros de ácido acético, mil 500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de sustancias de uso dual. Navales localizaron en un tercer laboratorio, mil kilos de material terminado, 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica 440 kilos de ácido tartárico, herramientas y accesorios.