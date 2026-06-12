Desarticulan presunta red de tráfico de personas en Tamaulipas; tres son vinculados a proceso

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de tres personas señaladas por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de personas que operaba en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos.

De acuerdo con la FGR, Gregorio “N”, Britani “N” y Balbina “N” habrían participado desde 2024 en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas para una organización criminal con presencia en los municipios de Reynosa y Río Bravo.

Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante un operativo ejecutado en la colonia Cumbres, en Río Bravo, donde se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de los tres presuntos implicados.

La #FGR lleva a proceso a Balbina “N”, Britani “N” y Gregorio “N”, por su posible participación en el delito de tráfico de personas. En el operativo donde fueron detenidos, también fueron asegurados cuatro inmuebles, 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo,… pic.twitter.com/l9pQUBokBu — FGR México (@FGRMexico) June 12, 2026

Como parte de las acciones, las autoridades también aseguraron cuatro inmuebles, 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, diversa documentación y dinero en efectivo.

En audiencia, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), imputó a los detenidos por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el juez de control determinó vincularlos a proceso y les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, Tamaulipas.

La FGR informó que el juzgador concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según el comunicado oficial, los tres imputados “posiblemente participaron en el tráfico de personas desde 2024, para una organización criminal con presencia en los municipios de Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas”, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.

La dependencia recordó que las personas señaladas “se presumen inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL