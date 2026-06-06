Detienen a 3 vinculados con 15 robos a casa habitación en CDMX y Edomex

Autoridades capitalinas detuvieron a tres hombres en la alcaldía Gustavo A Madero, presuntamente vinculados con 15 carpetas de investigación por robo a casa habitación ocurridos en tres alcaldías y un municipio mexiquense.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la cual destacó que los tres detenidos fueron identificados como Miguel “N”, Michelle Adrián “N” y Miguel Ángel “N”.

La detención de los tres presuntos delincuentes ocurrió después de una investigación por delitos contra la salud en la alcaldía Azcapotzalco y por 15 casos de robo a casa habitación en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras y el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, algunos ocurridos este año.

#Importante | Resultado de la coordinación con la @FiscaliaCDMX, en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de aprehensión por el delito de robo agravado en pandilla en contra de Miguel "N", Michelle Adrián "N" y Miguel Ángel "N".



Se les relaciona con 15… pic.twitter.com/ODw9YA69XD — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 6, 2026

Al avanzar las investigaciones, se obtuvieron los datos de prueba sólidos y suficientes para corroborar la participación de los probables responsables, cuya zona de movilidad se identificó en la alcaldía Gustavo A Madero.

Así, tras un operativo ejecutado el viernes 4 de junio, elementos de la SSC-CDMX identificaron a los tres presuntos responsables en las calles de la colonia Chalma de Guadalupe, y los detuvieron en el momento.

De esta forma, Miguel “N”, Michelle Adrián “N” y Miguel Ángel “N” fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Efectivos de la #SSC, en coordinación con personal de la @FiscaliaCDMX, ambas de la Ciudad de México, ejecutaron tres Órdenes de Aprehensión en contra de tres sujetos por el delito de Robo agravado en pandilla, en calles de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM.… pic.twitter.com/N6JuVgHPiW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 6, 2026

“Los policías notificaron a los sujetos de 21, 29 y 52 años de edad de las Órdenes de Aprehensión en su contra por el delito de Robo Agravado en pandilla, les leyeron sus derechos constitucionales y los pusieron a disposición de la autoridad que los requiere en un centro penitenciario ubicado al norte de la ciudad”, se lee en un comunicado.

La SSC-CDMX destacó que el masculino de 52 años (de quien no especificó identidad) ya contaba con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud, en 2026, y por Lesiones por disparos de arma de fuego, en 2025.

Mientras que el sujeto de 21 años contaba con una presentación al Ministerio Público por el delito de robo a transeúnte con violencia.

El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, destacó que “las investigaciones continúan para identificar y detener a todos los involucrados con esta célula delictiva, que enfrenten a la justicia y no haya impunidad”.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de realizar acciones de investigación que permitan identificar y detener a quienes cometen delitos que atentan contra la seguridad y tranquilidad de las y los habitantes de la Ciudad de México”, concluyó el comunicado.

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