Cae El Borregas, cómplice de líder sindical prófugo

Misael Fragoso Báez, custodiado por elementos de la Marina, la FGJ del Edomex y del GOES, ayer.

ELEMENTOS de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Ecatepec a Misael Fragoso Báez, alias El Borregas, señalado como objetivo prioritario de la Operación Restitución y presunto generador de violencia por su probable participación en una estructura delictiva de alto impacto en el Estado de México (Edomex).

Reportes de seguridad lo vinculan con delitos como despojo de inmuebles, robo de agua potable, extorsión, secuestro, robo con violencia y otras actividades atribuidas a agrupaciones con fachada sindical.

La captura de Fragoso Báez ocurrió el pasado lunes tras varios meses de trabajo de la unidad de Inteligencia Naval. El operativo contó con la participación de la Armada de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea de Ecatepec Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana municipal.

El Tip: Misael “N” es hijo de Guillermo Fragoso Estévez, quien fue director de Seguridad Pública y Tránsito en el anterior gobierno de Ecatepec, encabezado por Fernando Vilchis.

De acuerdo con información federal, la detención ocurrió en la colonia Santo Tomás Chiconautla. Reportes de seguridad ubicaron la captura en la zona de San Pedro Xalostoc y señalaron que el detenido quedó bajo resguardo ministerial en el centro de justicia de Ecatepec, Las Palmas. Más tarde ingresó al penal de Chiconautla.

Fragoso Báez figuraba entre los objetivos prioritarios de la Operación Restitución, estrategia enfocada en grupos delictivos que usan fachadas sindicales para cometer extorsión, despojo, cobro de piso y provocar enfrentamientos armados en distintos municipios mexiquenses. Entre esas organizaciones, las autoridades han identificado a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (Uson), 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec.

El detenido es hermano de Guillermo Fragoso Báez, dirigente de la Uson, quien permanece prófugo, de acuerdo con los datos difundidos por autoridades estatales y reportes de seguridad.

La Operación Restitución suma 44 objetivos prioritarios detenidos, principalmente líderes de estructuras que, según la Fiscalía estatal, utilizaban agrupaciones sindicales para cometer delitos.