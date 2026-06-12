Balean a alcalde de Miahuatlán, Oaxaca

EL MUNÍCIPE salvó la vida; tras los disparos, sólo tiene heridas en un brazo.

UN ATAQUE armado, dirigido en contra del presidente municipal César Figueroa, tuvo lugar ayer por la mañana en Miahuatlán, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca.

El saldo fue de dos lesionados: el propio alcalde y un trabajador del ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Hidalgo, cuando personal del ayuntamiento realizaba labores de preparación para una excavación en la vía pública.

En forma repentina, de acuerdo con informes locales, personas desconocidas abrieron fuego contra el grupo, provocando el pánico entre los presentes y vecinos de la zona.

Los primeros reportes de las corporaciones de auxilio y seguridad indicaron que el munícipe resultó con una herida de bala en el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Más tarde, las autoridades lo reportaron fuera de peligro.

Producto del ataque, Antonio Vázquez, trabajador de Obras Públicas, presentó lesiones de mayor gravedad debido a los impactos de proyectil de arma de fuego y su estado de salud se mantenía bajo reserva.

Minutos después del reporte, elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un fuerte operativo de búsqueda en las entradas y salidas del municipio, con el objetivo de dar con los responsables del atentado.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que se establecieron líneas “de investigación sólidas”, a través de la obtención de videos en los que se observa a los agresores del edil.