Marina asegura armas, cartuchos y explosivos en dos operaciones en Sinaloa

La Secretaría de Marina aseguró tres armas largas, 36 cargadores, 8 mil 376 cartuchos de distintos calibres, 16 artefactos explosivos improvisados, cuatro chalecos y seis placas balísticas en dos operaciones registradas en Sinaloa.

En Mazatlán, personal naval reportó una agresión de civiles armados durante recorridos de vigilancia y disuasión en las inmediaciones de Las Iguanas y Palmillas. Tras repeler el ataque, los elementos hicieron un barrido de seguridad y localizaron un arma larga, 17 cargadores, 6 mil 642 cartuchos, 16 explosivos improvisados, tres chalecos y seis placas balísticas.

Armas, cartuchos y equipo táctico asegurado por la Marina en Sinaloa. ı Foto: Marina

Cerca de Quilá, en Culiacán, elementos de la Armada de México ubicaron un punto atribuido oficialmente a “presuntos integrantes de la delincuencia organizada”. En ese sitio hallaron dos armas largas, 19 cargadores, mil 734 cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico.

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Personal especializado destruyó en el lugar los 16 artefactos explosivos improvisados, de acuerdo con la información oficial. La Marina entregó el armamento, la munición y el equipo táctico a la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará las carpetas correspondientes.

Según la institución, estos operativos forman parte de las acciones de seguridad en la entidad y de las tareas en favor de “la paz y el orden en la entidad”, así como del bienestar de las familias sinaloenses.

Elementos de la Marina con artefactos explosivos asegurados. ı Foto: Marina

Explota presunto coche bomba en Escuinapa

| Por Alan Gallegos

Una explosión de un vehículo registrada durante la madrugada de este martes 9 de junio en la entrada principal de Escuinapa, Sinaloa, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, si bien no se han registrado heridos o fallecidos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el estallido ocurrió en las inmediaciones de la carretera libre de acceso al municipio y la zona cercana a la carretera México 15. Habitantes y comerciantes reportaron haber escuchado un fuerte estruendo que se percibió a varias cuadras de distancia.

Explota presunto coche bomba en Escuinapa, Sinaloa. ı Foto: Cortesía Sinaloa Hoy

De manera preliminar, autoridades informaron que el vehículo podría tratarse de un coche bomba. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de la explosión. El automóvil quedó destruido y especialistas realizaron inspecciones para determinar cómo ocurrió el incidente.

ras el hecho, se estableció un perímetro de seguridad alrededor del área afectada para facilitar las investigaciones y evitar el acercamiento de civiles.

Hasta los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, aunque sí se reportaron daños materiales en inmuebles cercanos.

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