Decomisan arsenal en camioneta abandonada en Badiraguato, Sinaloa

Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro y SSPC)

Autoridades federales decomisaron un arsenal compuesto por 50 armas y más de 200 cartuchos y cargadores encontrados en una camioneta en aparente estado de abandono, en Badiraguato, Sinaloa.

A través de un comunicado, el Gabinete federal de seguridad informó que el decomiso se llevó a cabo tras un recorrido de seguridad en inmediaciones de la presa Adolfo López Mateos, en el citado municipio sinaloense.

Armas largas encontradas en Sinaloa. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Según la narración del comunicado, los elementos de seguridad llevaban a cabo un recorrido cuando encontraron una camioneta “en aparente estado de abandono”.

Al acercarse a la misma, encontraron en la caja varias armas de fuego largas, por lo que decidieron llevar a cabo una inspección minuciosa al interior.

Más de 200 cargadores y cartuchos fueron decomisados en Badiraguato, Sinaloa. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Así, dentro de la camioneta hallaron un amplio arsenal, junto con cartuchos y cargadores. Particularmente, lo encontrado fue:

Un fusil Barret

Siete ametralladoras antiaéreas

Tres fusiles de precisión

Cinco lanzagranadas

Más de 200 cartuchos y cargadores

El Gabinete federal de seguridad informó que “lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso”.

La camioneta también fue asegurada. Aunque, hasta el momento, se desconoce si hubo detenidos por este caso, o la posible propiedad del vehículo.

Comunicado del Gabinete federal de Seguridad. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Las instituciones de seguridad federales remarcaron, en su comunicado conjunto, que con acciones como esta se “debilita a las estructuras delictivas” y se trabaja en favor de “la paz en territorio nacional”.

Acciones de seguridad ocurren en medio de violencia por “Los Chapitos”

Las acciones de seguridad anunciadas por el Gabinete federal ocurren en medio de creciente violencia en Sinaloa derivado de un enfrentamiento entre las facciones “Chapitos” y “Mayiza” del Cártel de Sinaloa, iniciado tras la detención de su histórico líder, Ismael “El Mayo” Zambada, quien es procesado en Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ı Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que, en este contexto, se han intensificado las acciones en Sinaloa y el norte del país, las cuales, informó, han derivado en golpes al crimen organizado, donde “Los Chapitos” ha sido la facción más afectada.

Según expuso en entrevista con medios, las acciones han derivado en la detención de tres mil personas solo en Sinaloa, al corte de mayo de este año.

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