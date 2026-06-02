Detienen en Mazatlán a ‘El Gabito’, presunto operador de Los Chapitos

Autoridades federales detuvieron a "El Gabito" o "El 80", según la ficha del RND.

Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Gabriel Nicolás Martínez, alias “El Gabito” o “El 80”, identificado como uno de los principales operadores de la facción “Los Chapitos” con presencia en el estado.

Así se dio a conocer mediante reportes de medios nacionales, que recuperaron la ficha de detención de “El Gabito” del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

🔴 El secretario Omar García Harfuch confirma un intenso operativo federal en Sinaloa. Esta estrategia debilita la estructura criminal de Los Chapitos https://t.co/Wu3wqYYaWb — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 29, 2026

De acuerdo con esta ficha, la captura ocurrió a las 20:15 horas del 1 de junio en el fraccionamiento Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico, en el puerto sinaloense por elementos de la Policía Estatal Preventiva, y “El 80” quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Hasta el momento, no se han dado a conocer los delitos específicos que motivaron su detención ni los cargos que podrían ser imputados en su contra.

Mencionado en corridos y vinculado con “El Panu”: él es “El Gabito” o “El 80”

La captura ocurre en medio de los reacomodos que enfrenta el Cártel de Sinaloa a raíz de la confrontación entre “Los Chapitos” y la facción “La Mayiza”, seguida de la captura del histórico líder del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, en 2024.

ÚLTIMA HORA 🚨#Sinaloa #Mazatlan Otro duro golpe para Los Chapitos.



Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias "El Gabito" o "El 80", un líder regional de la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, ha sido detenido en Mazatlán tras una operación llevada a cabo por la policía… pic.twitter.com/hVi9TT3LZU — crux1469 (@crux1469) June 2, 2026

Reportes de inteligencia y análisis especializados ubicaban a “El Gabito” como uno de los operadores con mayor influencia en municipios del sur de Sinaloa, entre ellos Rosario, Concordia, San Ignacio, Mazatlán y Escuinapa.

Su nombre adquirió mayor relevancia tras el asesinato de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, ocurrido en diciembre de 2025 en la Ciudad de México.

"El Panu", asesinado en 2025. ı Foto: Especial

Considerado jefe de seguridad de Los Chapitos, “El Panu” coordinaba a mandos regionales de la organización y, según diversas investigaciones, “El 80” figuraba entre sus colaboradores más cercanos.

Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional citados en reportes periodísticos ya señalaban desde 2020 la presencia de “El Gabito” en operaciones de la organización criminal en el sur de Sinaloa. Otros informes posteriores también identificaron a integrantes de su familia como operadores de la misma estructura.

Además de aparecer en reportes de seguridad, el alias de “El Gabito” fue mencionado durante años en narcocorridos interpretados por artistas del regional mexicano, donde era presentado como un operador con capacidad de mando dentro de la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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