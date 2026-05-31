Riña en penal de Aguaruto, en Culiacán, deja 7 muertos y un herido, precisa SSP Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) precisó que la riña registrada este domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó siete muertos y un herido.
Más temprano, la SSP informó que había tomado conocimiento de “personas privadas de la libertad heridas y fallecidas” por este incidente, aunque no había precisado número.
En una nueva comunicación publicada en sus redes sociales, la SSP publicó la cifra actualizada de decesos, e informó que la persona herida ya recibió atención médica.
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“En seguimiento a la información emitida por la #SSPSinaloa sobre la riña registrada la mañana de este 31 de mayo de 2026 al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, se informa que, como resultado de estos hechos, siete personas privadas de la libertad perdieron la vida y una más resultó lesionada, misma que ya recibió atención médica”, informó la SSP.
Destacó que, derivado de esta riña, se activó un protocolo de seguridad y se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las instalaciones, “a fin de reducir riesgos para la población penitenciaria”.
En el mismo sentido, y como ya lo había informado anteriormente, se suspendieron todas las visitas programadas para este domingo.
Por otro lado, en una publicación aparte con un mensaje en video, el titular de la SSP, Sinhué Téllez López, informó que “desde temprana hora, la situación ya se encuentra bajo control”.
Asimismo, enfatizó que se informó sobre estos hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado para “que realice las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades”.
Téllez López destacó que se está contactando a las familias de las personas fallecidas y que, hasta el momento, se ha informado a cinco de siete familias.
La SSP destacó que sigue el operativo estatal y federal tanto al interior como al exterior del penal, en tanto la Fiscalía estatal realiza los trabajos periciales correspondientes.
“Personal de custodia, con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se mantiene en el inmueble, tanto en el interior como en el exterior, mientras la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes y continúa la revisión de los módulos”, se lee en el comunicado.
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