Riña en penal de Aguaruto, en Culiacán, deja 7 muertos y un herido, precisa SSP Sinaloa

Sinuhé Téllez, titular de la SSP Sinaloa, al exterior del penal de Aguaruto, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) precisó que la riña registrada este domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó siete muertos y un herido.

Más temprano, la SSP informó que había tomado conocimiento de “personas privadas de la libertad heridas y fallecidas” por este incidente, aunque no había precisado número.

🚨 Riña en penal de Aguaruto, en Culiacán, deja varios muertos y heridos, informa SSP Sinaloa



Momentos de tensión se vivieron este domingo en el penal de Aguaruto, en Culiacán, tras un violento enfrentamiento al interior del centro penitenciario.



Las autoridades confirmaron… pic.twitter.com/7yvpATUs7Z — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 31, 2026

En una nueva comunicación publicada en sus redes sociales, la SSP publicó la cifra actualizada de decesos, e informó que la persona herida ya recibió atención médica.

“En seguimiento a la información emitida por la #SSPSinaloa sobre la riña registrada la mañana de este 31 de mayo de 2026 al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, se informa que, como resultado de estos hechos, siete personas privadas de la libertad perdieron la vida y una más resultó lesionada, misma que ya recibió atención médica”, informó la SSP.

Destacó que, derivado de esta riña, se activó un protocolo de seguridad y se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las instalaciones, “a fin de reducir riesgos para la población penitenciaria”.

#SSPSinaloa informa que, este 31 de mayo de 2026, se suscitó una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán. Actualmente, la situación se encuentra controlada; sin embargo, se tiene conocimiento de que hay personas privadas de la libertad… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 31, 2026

En el mismo sentido, y como ya lo había informado anteriormente, se suspendieron todas las visitas programadas para este domingo.

Por otro lado, en una publicación aparte con un mensaje en video, el titular de la SSP, Sinhué Téllez López, informó que “desde temprana hora, la situación ya se encuentra bajo control”.

Asimismo, enfatizó que se informó sobre estos hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado para “que realice las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades”.

Téllez López destacó que se está contactando a las familias de las personas fallecidas y que, hasta el momento, se ha informado a cinco de siete familias.

La SSP destacó que sigue el operativo estatal y federal tanto al interior como al exterior del penal, en tanto la Fiscalía estatal realiza los trabajos periciales correspondientes.

Actualización



En seguimiento a la información emitida por la #SSPSinaloa sobre la riña registrada la mañana de este 31 de mayo de 2026 al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, se informa que, como resultado de estos hechos, siete personas… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 31, 2026

“Personal de custodia, con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se mantiene en el inmueble, tanto en el interior como en el exterior, mientras la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes y continúa la revisión de los módulos”, se lee en el comunicado.

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