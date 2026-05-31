Pago refrendo Morelos 2026, esta es la fecha límite y cómo puedes hacerlo

El pago del refrendo se puede realizar en línea, y para esto se requiere realizar el trámite antes de que se termine este domingo, pues la fecha límite es este 31 de mayo.

La Secretaría de Administración y Finanzas, y la Coordinación de Movilidad y Transporte y la Agencia de Transformación Digital realizaron un llamado a las y los automovilistas de Morelos a realizar el pago de su refrendo anual 2026.

Precisaron que se debe realizar dicho pago máximo este 31 de mayo, con la finalidad de evitar cargos adicionales posteriores, pues entrará en vigor el pago de tenencia vehicular una vez que se concluya la fecha.

Pago de refrendo vehicular en Morelos ı Foto: Redes Sociales

¿Cómo hacer el pago del refrendo Morelos 2026?

El pago se puede realizar durante las 24 horas del día por medio del portal oficial morelos.gob.mx, en donde se encuentra disponible la opción “Refrendo vehicular 100% digital”, en el que se debe iniciar sesión con la Llave MX.

El proceso completo del pago de refrendo vehicular anual del Estado de Morelos se encuentra disponible de manera digital únicamente para las y los propietarios de los vehículos.

Quienes presenten alguna dificultad al momento de cargar la información requerida o concluir el proceso de manera digital pueden asistir de manera presencial al macromódulo Cuernavaca sin cita para poder concluir el proceso.

Para realizar el pago del refrendo vehicular en Morelos este 2026 se requieren los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía: Puede ser la INE o pasaporte

Póliza de seguro automotriz vigente : Debe tener cobertura mínima de daños a terceros

Tarjeta de circulación anterior o documento que acredite su ausencia: Puede ser el acta por robo o extravío

Número de placa

Los últimos 5 dígitos del número de serie del vehículo

El pago del refrendo vehicular con herramientas digitales en Morelos forma parte de la estrategia para facilitar y agilizar los servicios, por lo que se puede realizar el proceso de manera segura y rápida sin tener que acudir a alguna oficina gubernamental.

Se exhorta a las y los dueños de vehículos a realizar el pago del refrendo vehicular en tiempo y forma, con la finalidad de evitar contratiempos y gastos adicionales después del 31 de mayo.

Además, quienes vivan en Morelos y cuenten con placas vehiculares de otro estado pueden realizar el canje de sus placas foráneas, y no pagar la tenencia como beneficio hasta este 31 de mayo.

Si vives en Morelos pero tu vehículo aún tiene placas de otro estado, ¡esta es tu oportunidad! Realiza el canje de tus placas foráneas y aprovecha el beneficio de no pagar tenencia.



👉 Consulta requisitos y genera tu cita en: https://t.co/fiHH9s0JKA#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/wN0ZFmxVQD — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) May 28, 2026

También puede interesarte:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.