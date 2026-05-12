FGR y CIDH acuerdan ampliar coordinación por desapariciones en México

La desaparición de personas en México marcó el eje del encuentro entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la fiscal Ernestina Godoy Ramos y la comisionada Andrea Pochak acordaron reforzar la colaboración técnica, el intercambio de información y las capacidades institucionales para avanzar en el acceso a la justicia en México.

Ante la dimensión del fenómeno, ambas instancias colocaron la colaboración como una condición central para responder a las familias de personas desaparecidas. “Juntos somos más fuertes”, afirmó Godoy Ramos, al reconocer que ninguna institución puede enfrentar sola un problema de esta complejidad.

Godoy Ramos respaldó el informe de la CIDH y lo presentó como una referencia para fortalecer la respuesta institucional.

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“Reconocemos plenamente el mandato y la labor de la Comisión Interamericana, particularmente a través de la elaboración del Informe sobre Desapariciones, que constituye un ejercicio serio, profundo y necesario para analizar el fenómeno, identificar los avances institucionales y los desafíos que aún persisten en materia de prevención, búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia”, señaló.

Para la fiscal, la magnitud del problema obliga a una respuesta coordinada entre dependencias nacionales e instancias internacionales. “Como institución debemos reconocer que este fenómeno demanda capacidad especializada, intercambio de información y actuación inmediata. Ninguna institución puede enfrentar sola un fenómeno de esta complejidad; la coordinación interinstitucional ya no es opcional”.

En la misma línea, Pochak planteó que la CIDH puede aportar experiencia técnica para apoyar al Estado mexicano y dar mayor certidumbre a las familias que buscan a sus seres queridos. La comisionada sostuvo que los avances requieren resultados más amplios frente a la dimensión del fenómeno.

Pochak reconoció avances recientes, aunque advirtió que los resultados aún son insuficientes. Para la comisionada, el reto principal está en esclarecer no sólo los hechos, sino toda la cadena de responsabilidad detrás de las desapariciones. “Ojalá y podamos ayudar, porque hay un indicador claro”, señaló.

Además de las titulares de cada dependencia, al encuentro acudieron Piero Vásquez, abogado de la CIDH; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo; Tania Reneaum Panszi y Fiorella Melzi, secretarias ejecutivas de la Comisión.

Por parte de la FGR participaron Arturo Israel Domínguez Adame, titular de la Fiscalía Especial en Seguimiento a Recomendaciones y Quejas en Materia de Derechos Humanos; Adriana Lizárraga González, fiscal especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada; Claudia Luengas Escudero, consejera general, y Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.

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MSL