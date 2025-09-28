¿Quién es la mamá de Paloma Nicole que fue detenida por muerte de su hija?

El caso de Paloma Nicole ha sido uno de los más controversiales en días recientes, pues involucra negligencia médica, así como múltiples omisiones y perjuicio a una menor de edad. Por ello, los padres de Paloma, quien murió tras una cirugía estética, son actualmente procesados por la ley.

Paloma Nicole, de 14 años, fue sometida a una cirugía estética en una clínica privada de Durango, después de lo cual presentó complicaciones pulmonares y neurológicas que derivaron en su muerte seis días después.

La joven murió tras cirugía estética sin los permisos necesarios. ı Foto: Pexels

El fallecimiento motivó el inicio de una investigación para deslindar responsabilidades sobre los daños a la salud que llevaron a este fatal escenario. De manera preliminar se apuntó al médico, si bien, con el avance de la indagación, se ha extendido el señalamiento a los padres, quienes habrían incurrido en omisiones graves.

Esto sabemos de Paloma Jazmín “N”, madre de la fallecida Paloma Nicole

De acuerdo con las primeras investigaciones, Paloma Nicole se habría sometido a una cirugía estética como parte de un regalo de cumpleaños de sus padres. Además, omisiones de ambos los terminaron por involucrar en la investigación.

Particularmente, la madre de Paloma Nicole, de nombre Paloma Jazmín “N”, es la principal señalada en el caso.

Detienen a madre de Paloma Nicole y a padrastro de la menor. ı Foto: Especial

Paloma Jazmín “N” contaba con la patria potestad de Paloma Nicole, compartida con el padre biológico de la menor, Carlos Said Arellano. Se desconoce la ocupación o edad de la mujer, si bien se estima que ronda entre los 40 años. Además, mantenía una relación con Victor “N”, padrastro de Paloma Nicole, por más de 10 años.

La madre de Paloma Nicole, quien le habría regalado la cirugía estética, lo habría hecho mediante engaños al padre biológico de la menor, asegurando que necesitaba ser hospitalizada por un contagio de COVID-19.

A causa de esto, Paloma Jazmín “N” presuntamente utilizó documentos falsos para autorizar la cirugía de su hija, particularmente un justificante médico alterado y un documento donde el padrastro de la menor firmaba su autorización, aun cuando no estaba legalmente facultado para eso.

El padre, Carlos Said Arellano, denunció que la madre de Paloma Nicole no asistió al funeral de la menor, poco antes de que comenzaran las investigaciones.

