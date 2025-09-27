Caso Paloma Nicole: Detienen a madre y cirujano por muerte de adolescente tras cirugía estética

Autoridades de Durango detuvieron a la madre de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que falleció tras someterse a una cirugía estética, y a su padrastro, el cirujano plástico Víctor Manuel “N”, señalados como presuntos responsables del procedimiento que derivó en la muerte de la menor.

La detención ocurrió horas antes de que colectivos ciudadanos y el padre de la joven realizaran una marcha para exigir justicia, en un caso que generó repercusión nacional y abrió el debate sobre la regulación de la medicina estética y la violencia estética contra adolescentes.

La aprehensión se efectuó este sábado en la capital del estado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de otras corporaciones.

La acción se produjo después de que un juez emitiera órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por el padre de la menor.

El caso de Paloma Nicole ha sacudido las redes sociales, pues se dio a conocer que la joven de 14 años de edad murió el pasado 20 de septiembre en la Clínica Santa María de Durango tras haber sido sometida a una cirugía estética, según su padre, Carlos Arellano.

¿Por qué murió Paloma Nicole?

De acuerdo con el padre de Paloma Nicole, su hija fue sometida a una cirugía de aumento de busto sin su consentimiento y en complicidad con la madre de la mejor, una mujer identificada como Paloma ‘N’.

Carlos Arellano comentó que la madre de su hija le indicó que viajarían a la sierra de Durango después de que la joven fuera supuestamente diagnosticada con Covid-19 en la escuela. Días después, se le informó que la joven estaba hospitalizada en estado grave.

Al parecer, Paloma Nicole sufrió complicaciones severas como un paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral antes de su muerte. El padre decidió revisar el cuerpo de su hija durante el servicio funerario, por lo que cerró la capilla de velación y se encontró con los implantes y las huellas de la cirugía.

Si bien el certificado de defunción mencionaba enfermedad como causa de muerte, el padre considera que se trata de un intento de encubrimiento, por lo que solicitó una investigación a profundidad y una autopsia para determinar la verdadera causa de muerte. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Durango. Carlos culpa a la madre, al doctor y al hospital por la muerte de la menor de edad.

