¿Quién es Paloma Nicole y por qué murió?

El caso de Paloma Nicole ha sacudido las redes sociales, pues se dio a conocer que la joven de 14 años de edad murió el pasado 20 de septiembre en la Clínica Santa María de Durango tras haber sido sometida a una cirugía estética, según su padre, Carlos Arellano.

¿Por qué murió Paloma Nicole?

De acuerdo con el padre de Paloma Nicole, su hija fue sometida a una cirugía de aumento de busto sin su consentimiento y en complicidad con la madre de la mejor, una mujer identificada como Paloma ‘N’.

Carlos Arellano denuncia la muerte de su hija Paola Nicole como negligencia. ı Foto: Facebook

Carlos Arellano comentó que la madre de su hija le indicó que viajarían a la sierra de Durango después de que la joven fuera supuestamente diagnosticada con Covid-19 en la escuela. Días después, se le informó que la joven estaba hospitalizada en estado grave.

Al parecer, Paloma sufrió complicaciones severas como un paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral antes de su muerte. El padre decidió revisar el cuerpo de su hija durante el servicio funerario, por lo que cerró la capilla de velación y se encontró con los implantes y las huellas de la cirugía.

Si bien el certificado de defunción mencionaba enfermedad como causa de muerte, el padre considera que se trata de un intento de encubrimiento, por lo que solicitó una investigación a profundidad y una autopsia para determinar la verdadera causa de muerte. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Durango. Carlos culpa a la madre, al doctor y al hospital por la muerte de la menor de edad.

¿Quién era Paloma Nicole?

Paloma Nicole era una joven adolescente de 14 años de edad. Por su edad, se sabe que la niña estudiaba la secundaria al momento de su muerte. En las redes sociales de su padre, Carlos Arellano, que es arquitecto, compartía fotos de momentos divertidos junto a ella. Apenas hace cuatro años, la niña hizo su primera comunión.

Junto con el aumento mamario, la adolescente también fue sometida a otras dos operaciones, liposucción y lipotransferencia a los glúteos; al parecer, esto habría sido un regalo por los 15 años que cumpliría en 2026.