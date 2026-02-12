Conductor agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan y destruye su bicicleta

Un nuevo episodio de violencia vial se registró en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, cuando un automovilista agredió a un ciclista en plena vía pública y terminó por romper su bicicleta.

El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, ha generado indignación entre la ciudadanía y reavivado el debate sobre la seguridad de quienes se trasladan en medios alternativos de transporte.

De acuerdo con las imágenes, la confrontación inició luego de que el ciclista quien se identificó como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, moviera el espejo del vehículo con el fin de no chocar ni hacerle daño.

Dicho acto generó la molestia desmedida del conductor quien bajo del vehículo con una herramienta en mano para amenazar y agredir al ciclista, situación que culminó en la bicicleta rota.

Momentos después afirma no haber realizado la agresión y pide al profesor que borre el video de todo el conflicto, aunque este se niega a hacer pues afirma es la prueba.

Ciudadanos señalaron que la violencia vial se ha vuelto cada vez más frecuente lo que genera temor entre quienes optan por la bicicleta como medio de transporte. El caso también ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la convivencia entre automovilistas y ciclistas, en un contexto donde la movilidad sustentable es prioridad para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Hasta el momento no existe más información al respecto de la agresión, sin embargo, luego de que el metraje se volviera viral, internautas piden la detención del conductor y la reparación del daño para el profesor.

