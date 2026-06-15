Encuentran a hermanitos ocultos en supermercado de Ecatepec; no querían ir a la escuela

Elementos del Sector 14 y de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas resguardaron y reintegraron a su hogar a dos hermanos, quienes tras salir de su domicilio acudieron a un supermercado de Santo Tomás Chiconautla, Ecatepec, donde se escondieron y fueron descubiertos por vigilantes una vez que había cerrado el establecimiento.

El vigilante de la tienda realizaba sus recorridos de supervisión tras el cierre del lugar y detectó a los pequeños en uno de los pasillos, ocultos detrás de unos anaqueles, para luego reportar a la gerente, quien tuvo que trasladarse para desactivar la alarma, ingresar y realizar el reporte a la policía.

Mientras realizaban patrullajes de prevención del delito en avenida Nacional en la madrugada de este lunes, los uniformados fueron interceptados por el vigilante de la tienda, quien reportó el hallazgo de los infantes dentro del supermercado ubicado en Ecatepec.

TE RECOMENDAMOS: Beneficia a 17 mil jóvenes Julio Menchaca entrega Becas para la Transformación a universitarios en Hidalgo

Elementos del Sector 14 resguardaron a los menores y pidieron la intervención de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes preguntaron a los infantes por qué estaban escondidos y señalaron que se salieron de su domicilio, porque ya no querían que su mamá los llevara a la escuela.

Llevan a hermanitos con su madre

Los hermanos fueron trasladados por los uniformados a su domicilio, donde fueron recibidos por la madre, quien señaló que horas antes envió a dormir a sus hijos y no se percató cuando salieron de la vivienda.

En cumplimiento al protocolo de localización de familiares, los pequeños fueron reintegrados a su núcleo familiar una vez que se comprobó el parentesco y realizaron recomendaciones a la madre de familia sobre estar al pendiente de sus hijos y evitar situaciones de riesgo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR