Desaparece niño en San Agustín, Ecatepec, y así lo encontraron | VIDEO

La desaparición del menor Daniel Santiago movilizó durante varias horas a familiares, vecinos y autoridades en Ecatepec de Morelos, Estado de México. El niño fue localizado durante la madrugada del miércoles 10 de junio luego de haber sido reportado como desaparecido cuando se encontraba en un parque de la zona de San Agustín.

De acuerdo con los primeros reportes, la noche del martes 9 de junio el menor convivía con su abuelo y jugaba en un parque de la localidad. Familiares señalaron que un hombre se le habría acercado para convencerlo de acompañarlo.

Según las versiones difundidas por sus allegados, el sujeto le habría dicho que conocía a su padre y que lo llevaría con él. A partir de ese momento se perdió contacto con el menor, lo que generó una intensa búsqueda en distintos puntos del municipio.

Horas más tarde, la situación dio un giro cuando un grupo de ciudadanos logró ubicar al niño en compañía del presunto responsable.

SE LO LLEVÓ DEL PARQUE Y ACTIVARON LA BÚSQUEDA.



Un menor de 6 años fue presuntamente sustraído en #SanAgustín, #Ecatepec.



Tras un operativo entre Policía Municipal, Marina y búsqueda de los vecinos , fue localizado sano y salvo en #ElChamizal.



Brayan “N”, alias “Dragoberto”,… https://t.co/Y99BWwXmm8 pic.twitter.com/oNe1PTZTjl — Halcon (@HalconOnce) June 10, 2026

Así fue localizado el menor durante la madrugada

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, fueron varios motociclistas quienes localizaron al menor poco después de las 3:00 de la mañana en calles lejanas a su domicilio.

Las imágenes muestran a un hombre caminando de la mano con Daniel Santiago, presuntamente sobre la avenida Río de los Remedios, a la altura de la colonia El Chamizal. Al reconocer que el niño coincidía con el reporte de búsqueda, los motociclistas decidieron interceptar al sujeto y cuestionarlo sobre su relación con el menor.

“¿Qué pedo, es tu carnal o qué, güey?”, dice uno de los motociclistas momentos antes de que el menor comenzara a llorar ante la situación.

Durante la grabación se observa cómo los ciudadanos intentan tranquilizar al niño mientras solicitan apoyo de las autoridades. En medio de la confusión, el menor aseguró entre lágrimas que el hombre era su amigo.

Los motociclistas mantuvieron retenido al sospechoso hasta la llegada de elementos de seguridad, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Posteriormente se confirmó que Daniel Santiago fue encontrado sano y salvo y entregado a sus familiares.

Las autoridades identificaron al presunto responsable como Brayan “N”, alias “Dragoberto”, de 21 años de edad, quien sería un lavacoches de la zona. El joven fue puesto a disposición de las autoridades, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

#Video #Viral



Habitantes de #SanAgustin en #Ecatepec así localizaron al menor de 6 años sustraído por un sujeto quien fue detenido por la #PoliciaMunicipal, durante esta madrugada de miércoles. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/2A3IOGyijO — Halcon (@HalconOnce) June 10, 2026

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