La FOTO de Sergio Andrade con la que su hija pide que se entregue a las autoridades

Antonia, la hija de Sergio Andrade ha alzado la voz en contra de su padre y después del escándalo que desató al exigirle que se entregue a las autoridades, la joven ha filtrado una foto que muestra la apariencia actual del ex líder del clan Trevi Andrade.

La joven asegura que desconoce al depredador como su padre y pidió a sus seguidores de redes sociales que en el caso de que lo vean, den aviso a las autoridades. “Estás viendo una vez más todas las consecuencias de tus actos. Sigues provocando daño sin tener los cojones de entregarte”, dijo ella anteriormente.

“Si algo me pasa a mí, a mi madre, a mi hermana, o a alguien de mi familia, será responsabilidad tuya. Las autoridades ya saben todo”, agregó la joven, quien también pidió que dejaran de publicar información de su familia por el nexo con Sergio Andrade.

La foto con la que la hija de Sergio Andrade pide que se entregue a las autoridades

Después de su comunicado donde pedía deslindarse del productor musical y que el mismo se entregara a las autoridades, Antonia realizó una nueva serie de publicaciones en donde expresó que no desea dar entrevistas, pues está enfocada en demostrar a las autoridades con pruebas su caso.

Asimismo, colocó una serie de fotos que muestran al ex presidiario en dos momentos diferentes. Una de las imágenes lo muestran con el cabello blanco, una barba frondosa y el cabello largo; mientras que en la segunda, lo vemos afeitado con bigote.

“Muchos tienen duda de si es él de las fotos. Claro que lo es. Son fotos propias”, declaró Antonia de manera contundente para eliminar cualquier duda de que el hombre en las imágenes fuera otro sujeto.

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto

Antonia respondió sobre la veracidad de la fotos y afirmó

“Muchos tienen duda de si es él de las fotos. Claro que lo es. Son fotos propias"

Pidió a quienes lleguen a ver a Sergio Andrade que avisen a las autoridades pic.twitter.com/G4eHrejecU — EL4toPODER (@El4toPODERmx) June 23, 2026

Asimismo, solicitó que en caso de que lo vean en la calle, den parte a las autoridades. Antonia es hija de Sonia Ríos, quien es reconocida por haber sido la mujer que se quedó con él a través de los años después del escándalo.

En ese sentido, al pasar del tiempo se referían a la mujer y a su hija como la familia de Sergio Andrade, pero parece ser que no se trata de una situación tan amigable como se pensaba, ya que Antonia dejó ver que no quiere tener nada que ver con él.

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