Sergio Andrade reaparece y anuncia su regreso a la música | VIDEO

Sergio Andrade, uno de los personajes más infames de la farándula mexicana, ha reaparecido y sorprendió al público con un video en el que compartió sus planes de regresar a la industria musical, después de un par de intentos fallidos.

Si bien fue en junio de este 2025 que Sergio Andrade apareció de nuevo de manera pública, es poco lo que se sabía de él. Ahora, se tiene más información de sus planes a 20 años de haber salido de la cárcel después del escándalo por el clan Trevi-Andrade.

Revelan que Sergio Andrade le da clases a niños, pese a su tétrico historial ı Foto: larazondemexico

Sergio Andrade reaparece y anuncia su regreso a la música

En su canal oficial de YouTube, el productor subió un video en el que aparece frente a la cámara y revela que está de regreso en el mundo de la música. Lo podemos bien peinado, con una camisa blanca de manga corta y un cubrebocas.

No mencionó en dónde se encuentra, pues se limitó a llamarlo “este bellísimo rincón de nuestro planeta”. Además, se mostró muy emocionado de poder mostrar sus nuevas composiciones después de años alejado de los escenarios.

“(Estoy) muy contento, muy contento porque ya en unas horas viene el estreno de mi nuevo material”, declaró. “Mis nuevas canciones, 11 cantadas, una instrumental, una de las que más me gustan, por cierto. Está realmente de una forma hecho que ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia”, expresó.

En la descripción de su video, el controversial personaje reafirma que serán 12 los temas inéditos de su nuevo disco, además de asegurar que ha grabado este material durante su estancia en el Reino Unido.

Fue en los años 90’s que Sergio Andrade organizó un sistema de control emocional, físico y económico contra varias adolescentes que reclutaba prometiendo fama. De este modo, el sujeto mantenía relaciones sentimentales, sexuales y laborales con menores de edad.

Los testimonios de víctimas como Aline Hernández, Karina Yapor, Karla de la Cuesta y Liliana Regueiro, entre otras, señalan que eran sometidas a castigos físicos, humillaciones, vigilancia constante y aislamiento de sus familias.

La polémica resurgió en el año 2023 con la serie Ellas Soy Yo, donde se exponía la versión de Gloria Trevi sobre la situación de abuso que vivió junto con otras mujeres a manos de Sergio Andrade. Ahora, el productor parece buscar una nueva oportunidad, a pesar de su reputación.