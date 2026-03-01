Gloria Trevi invita a María Raquenel, Mary Boquitas, al escenario y viven esperada reconciliación

Gloria Trevi y María Raquenel, Mary Boquitas, tuvieron un esperado reencuentro en el último concierto de la cantante de “Todos me miran”.

Las dos artistas se reunieron después de muchos años haber trabajado juntas y posteriormente cuando sucedió la polémica en las que estuvieron en la cárcel en Brasil y en México, sin embargo, después fueron exoneradas del caso y ambas fueron víctimas de Sergio Andrade.

Así fue el reencuentro de Gloria Trevi y Mary Boquita

Gloria Trevi se presentó este 28 de febrero en el BMO Stadium y aunque ofreció un show espectacular que tuvo como invitada estelar a Mon Laferte, con quien interpretó el tema “La Mujer”.

Sin embargo, el momento más emocionante de la noche fue cuando Gloria Trevi invitó al escenario a su excompañera de grupo María Raquenel, a quien le dedicó un emotivo mensaje para reconsicliarse después de tantos años.

“Quiero invitar en éste momento a cantar conmigo una canción, a una persona que cuando nosotras éramos casi unas niñas nos escogimos como amigas, pero luego hubo gente que nos separó, que nos dividió, pero ustedes nos están volviendo a unir... gracias por ser un público tan hermoso y porque éste es el mensaje de ésta noche”, dijo la cantante mexicana.

María Raquenel entró al escenario con un vestuario negro y se abrazó con Gloria Trevi, como símbolo de que dejaron atrás todo lo que vivieron con Sergio Andrade que las afectó en su vida personal y profesional.

“Me pongo chinita de emoción y gratitud con Dios porque así deberíamos de abrir nuestros corazones, de dejar a lado las diferencias, porque muchas veces no hablamos y tampoco escuchamos. Quiero que reciban con un aplauso muy fuerte a una de las voces más hermosas de México, con ustedes mi amiga Raquenel”, mencionó Gloria Trevi.